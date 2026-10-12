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Galatasaray'ın iki kayıp yıldızı: Okan Buruk defterden sildi

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Galatasaray'ın iki kayıp yıldızı: Okan Buruk defterden sildi
Başlık ResmiGalatasaray'ın iki kayıp yıldızı: Okan Buruk defterden sildi

Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde yoğun bir maç programı olan Galatasaray’da iki isim âdeta unutuldu. Teknik Direktör Okan Buruk, üst üste dört şampiyonlukta büyük katkısı bulunan Kaan Ayhan’ın yanı sıra Manchester City’den kadroya katılan dünya yıldızı İlkay Gündoğan’ı da defterden sildi.

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Çocukluk aşkı Galatasaray’a gelen İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla geçen sezon şampiyonluk yaşamıştı. Geçen sezon ligde 24, toplamda ise 38 maçta forma giyen İlkay, iki gol ve dört asistle şampiyonluğa katkı sağlamıştı.

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Ancak bu sezon ligde geride kalan yedi haftada İlkay, sadece ilk haftadaki Çorum maçında sonradan oyuna girerek altı dakika süre aldı. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin “Barcelona maçına hazır mısın?” sorusuna “Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?” şeklinde cevap vermişti. Kaan Ayhan da tıpkı İlkay gibi ilk haftadaki Çorum FK maçında son bir dakikada oyuna girdi ve sonrasında kulübeye çakıldı. İki oyuncu, ligde geride kalan yedi haftada toplam yedi dakika süre bulabildi. İlkay ve Kaan’ın devre arasında ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'ın iki kayıp yıldızı: Okan Buruk defterden sildi
Başlık ResmiGalatasaray'ın iki kayıp yıldızı: Okan Buruk defterden sildi
Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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