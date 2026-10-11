Van Drongelen’den Galatasaray itirafı: En çılgın onlardı

Samsunspor’dan Panathinaikos’a transfer olan Rick van Drongelen, Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu atmosferi unutamadı. Hollandalı savunmacı, sarı-kırmızılı tribünler için “Şu ana kadar gördüğüm en çılgın taraftarlar Galatasaray taraftarlarıydı” ifadelerini kullandı.

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Samsunspor'dan Panathinaikos'a transfer olan Hollandalı savunmacı Rick van Drongelen, Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu atmosferden etkilendiğini söyledi. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların tutkusu ve tribünlerdeki desteği için övgü dolu ifadeler kullandı.

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GALATASARAY TARAFTARLARINI UNUTAMADI

Yaz transfer döneminde Samsunspor'dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un yolunu tutan Rick van Drongelen, De Broski's kanalına verdiği röportajda Galatasaray taraftarlarından bahsetti. Galatasaray taraftarlarının son derece gürültülü ve fanatik olduğunu vurgulayan Van Drongelen, sarı-kırmızılıların tribün desteğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar gördüğüm en çılgın taraftarlar Galatasaray taraftarlarıydı. Çok gürültülüler ve çok fanatikler. Yani güzel bir atmosferdi oynamak için."

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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