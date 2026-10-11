Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Van Drongelen’den Galatasaray itirafı: En çılgın onlardı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Van Drongelen’den Galatasaray itirafı: En çılgın onlardı
Başlık ResmiVan Drongelen’den Galatasaray itirafı: En çılgın onlardı

Samsunspor’dan Panathinaikos’a transfer olan Rick van Drongelen, Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu atmosferi unutamadı. Hollandalı savunmacı, sarı-kırmızılı tribünler için “Şu ana kadar gördüğüm en çılgın taraftarlar Galatasaray taraftarlarıydı” ifadelerini kullandı.

Kaydet
|

Samsunspor'dan Panathinaikos'a transfer olan Hollandalı savunmacı Rick van Drongelen, Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu atmosferden etkilendiğini söyledi. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların tutkusu ve tribünlerdeki desteği için övgü dolu ifadeler kullandı.

Van Drongelen’den Galatasaray itirafı: En çılgın onlardı
Başlık ResmiVan Drongelen’den Galatasaray itirafı: En çılgın onlardı

GALATASARAY TARAFTARLARINI UNUTAMADI

Yaz transfer döneminde Samsunspor'dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un yolunu tutan Rick van Drongelen, De Broski's kanalına verdiği röportajda Galatasaray taraftarlarından bahsetti. Galatasaray taraftarlarının son derece gürültülü ve fanatik olduğunu vurgulayan Van Drongelen, sarı-kırmızılıların tribün desteğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar gördüğüm en çılgın taraftarlar Galatasaray taraftarlarıydı. Çok gürültülüler ve çok fanatikler. Yani güzel bir atmosferdi oynamak için."

BAKMADAN GEÇME
Serdal Adalı ocakta gelebilir demişti: Transfer için cevap geldi
SPOR

Serdal Adalı ocakta gelebilir demişti: Transfer için cevap geldi
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.