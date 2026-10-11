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Serdal Adalı ocakta gelebilir demişti: Transfer için cevap geldi

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Serdal Adalı ocakta gelebilir demişti: Transfer için cevap geldi
Başlık ResmiSerdal Adalı ocakta gelebilir demişti: Transfer için cevap geldi

Ocak ayında Joe Willock’u kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş’ta Serdal Adalı’nın açıklamaları İngiltere’de gündem oldu. Newcastle Teknik Direktörü Matthias Jaissle, 27 yaşındaki yıldızın geleceğiyle ilgili konuştu, siyah-beyazlıların transfer planını yakından ilgilendiren mesajlar verdi.

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ocak ayında kadroya katmak istediklerini açıkladığı Joe Willock hakkında Newcastle United cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Teknik direktör Matthias Jaissle, İngiliz orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili konuşurken siyah-beyazlıların transfer planını da yakından ilgilendiren mesajlar verdi.

Serdal Adalı ocakta gelebilir demişti: Transfer için cevap geldi
Başlık ResmiSerdal Adalı ocakta gelebilir demişti: Transfer için cevap geldi

ADALI'NIN SÖZLERİ İNGİLTERE'DE GÜNDEM OLDU

Beşiktaş, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Newcastle United forması giyen Joe Willock'u kadrosuna katmak istemiş ancak transferi gerçekleştirememişti. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyu devre arasında transfer etmek için girişimlerini sürdüreceklerini belirtmişti.

Adalı, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun özellikle istediği isimlerden biri olan Willock için ailesiyle de temas kurduklarını açıklamıştı.

Kimse bilmiyor ama Willock’un sülalesini aldım İstanbul’a getirdim. Ev seçtiler, en az 10 defa Italiano ve Önder hocayla görüntülü görüştüler. Ayrıca iki defa oyuncunun yanına gidildi. Kontratı sezon sonu bitiyor. Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu. Hakikaten de ihtiyacımız var orada.” ifadelerini kullanan Adalı, transferdeki kararlılığını ortaya koymuştu.

Serdal Adalı ocakta gelebilir demişti: Transfer için cevap geldi
Başlık ResmiSerdal Adalı ocakta gelebilir demişti: Transfer için cevap geldi

NEWCASTLE TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN WILLОCK AÇIKLAMASI

Serdal Adalı'nın sözleri İngiltere'de de gündem olurken, Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle'ye konuya ilişkin bir soru yöneltildi. İngiliz basınından The Shields Gazette'nin haberine göre Alman teknik adam, Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Willock hakkında konuşurken gülerek şu ifadeleri kullandı:

Bunu her gün duyuyorum! Sanırım o da her gün bundan bahsediyor. O bizim oyuncumuz. Ondan gerçekten memnunuz ve bence bunu sahada da görüyorsunuz. O, en üst düzey oyunculardan biri. İnanılmaz bir performans sergileyebilir ve ben onda daha da büyük bir potansiyel görüyorum, bu yüzden burada olduğu için çok mutluyuz.

Serdal Adalı ocakta gelebilir demişti: Transfer için cevap geldi
Başlık ResmiSerdal Adalı ocakta gelebilir demişti: Transfer için cevap geldi

SEZON SONUNDA TAKIMDA KALACAK MI?

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Willock'un geleceği de gündeme geldi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Jaissle, tecrübeli orta saha oyuncusunun takımda kalma ihtimaline ilişkin soruya ise olumlu cevap verdi.

Alman çalıştırıcı, “Evet, bunu kesinlikle hayal edebilirsiniz. Ondan ne kadar övgüyle bahsettiğimi de anlayabilirsiniz. Yani bizim açımızdan endişelenecek bir şey yok.” diyerek Newcastle cephesinin oyuncuya bakışını ortaya koydu.

Newcastle United formasıyla bu sezon 7 karşılaşmada görev alan Joe Willock, toplam 442 dakika sahada kaldı ve 3 gol kaydetti.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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