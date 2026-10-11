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Beşiktaş’ta Orkun Kökçü için Kocaelispor maçı öncesi kritik karar

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Beşiktaş’ta Orkun Kökçü için Kocaelispor maçı öncesi kritik karar
Başlık ResmiBeşiktaş’ta Orkun Kökçü için Kocaelispor maçı öncesi kritik karar

Sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başlayan Orkun Kökçü için Vincenzo Italiano’nun planı belli oldu. Milli yıldızın Kocaelispor karşısında ilk 11’de yer alması beklenmiyor.

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Beşiktaş'ta Kocaelispor karşılaşması öncesinde Orkun Kökçü'nün durumu netlik kazandı. Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan milli futbolcunun, teknik direktör Vincenzo Italiano tarafından riske edilmeyeceği ve mücadeleye yedek kulübesinde başlamasının beklendiği öğrenildi.

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü için Kocaelispor maçı öncesi kritik karar
Başlık ResmiBeşiktaş’ta Orkun Kökçü için Kocaelispor maçı öncesi kritik karar

ORKUN KÖKÇÜ İÇİN TEMKİNLİ PLAN

Sabahın haberine göre, sakatlık sürecini geride bırakan Orkun Kökçü, takımla birlikte antrenmanlara katılarak sahalara dönüş hazırlıklarına başladı. Ancak teknik heyetin, milli futbolcunun fiziksel durumunu göz önünde bulundurarak Kocaelispor maçında temkinli hareket etme kararı aldığı belirtildi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, henüz sakatlıktan yeni çıkan Orkun'u ilk 11'de görevlendirmeyi düşünmediği ifade edildi. Milli futbolcunun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması beklenirken, maçın gidişatına göre süre alıp almayacağına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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