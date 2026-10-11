Nouma’nın izinde! Beşiktaş’ın golcüsü Dusan Vlahovic, tarihe geçmenin eşiğinde

On birde başladığı üç maçta da gol atan Sırp forvet, Kocaelispor ağlarını da havalandırırsa 26 yıl sonra bir ilki başaracak.

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Beşiktaş’ta millî aranın ardından gözler Kocaelispor ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Siyah beyazlılarda ilk 11’de başladığı ilk üç karşılaşmada da gol atmayı başaran Sırp santrfor, Kocaelispor maçında da fileleri havalandırması hâlinde kulüp tarihinde son 26 yılda bir ilki gerçekleştirecek.

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NOUMA’DAN SONRA BİR İLK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

2000-01 sezonunda Pascal Nouma’dan bu yana Beşiktaş formasıyla ilk 11’de çıktığı ilk dört karşılaşmanın tamamında gol atan bir futbolcu bulunmuyor. Öte yandan Orkun Kökçü, üç sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Millî yıldız, cezalı olması hâlinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.





| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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