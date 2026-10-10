Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Galatasaray’dan hasılat rekoru: Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Galatasaray’dan hasılat rekoru: Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
Başlık ResmiGalatasaray’dan hasılat rekoru: Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan genel kurulunda tarihi gelir rakamlarını açıkladı. 2025/26 sezonunda 480 milyon euro konsolide hasılata ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nden de 63 milyon euro gelir elde etti.

Kaydet
|

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, toplantıda yaptığı açıklamalarda 2025/26 sezonunun mali verilerini paylaşırken kulüp tarihinin en yüksek konsolide hasılatına ulaştıklarını duyurdu.

Galatasaray’dan hasılat rekoru: Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
Başlık ResmiGalatasaray’dan hasılat rekoru: Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

KULÜP TARİHİNİN HASILAT REKORU

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon elde ettiği gelirlerle önemli bir başarıya imza attığını belirten Dursun Özbek, konsolide hasılatın 480 milyon euroya ulaştığını açıkladı. Yaklaşık 23,8 milyar liraya karşılık gelen bu rakamın kulüp tarihindeki en yüksek seviye olduğunu vurgulayan Özbek, elde edilen gelirin rakiplerle aradaki farkın açıldığını gösterdiğini ifade etti.

Özbek, konuya ilişkin açıklamasında, “Bu dönemde (2025/26) 480 milyon euro yani yaklaşık 23.8 milyar liraya kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu başka bir seviyeye taşıdık. Bu rekor hasılat, rakiplerimizle aramızdaki farkın daha da açıldığını göstermektedir.” dedi.

Galatasaray’dan hasılat rekoru: Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
Başlık ResmiGalatasaray’dan hasılat rekoru: Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN 63 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların gelirlerindeki artışta UEFA organizasyonlarının da önemli payı oldu. Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği performansın finansal karşılığını değerlendiren Dursun Özbek, organizasyondan 63 milyon euro gelir sağlandığını açıkladı.

UEFA gelirlerinde de rekor seviyeye ulaşıldığını belirten Özbek, Avrupa’daki başarının bu sezon da sürmesini temenni etti. Galatasaray Başkanı, “UEFA gelirlerinde de bire rekor görüyoruz. Şampiyonlar Ligi performansımızla birlikte geçtiğimiz sezon 63 milyon euro gelir elde ettik. Umuyorum bu başarı bu sezon da devam edecek.” ifadelerini kullandı.

BAKMADAN GEÇME
Nihat Kahveci
SPOR

Nihat Kahveci'den canlı yayında Rafael Leao iddiası: Bunu ben öğretemem!
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.