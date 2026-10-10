Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan genel kurulunda tarihi gelir rakamlarını açıkladı. 2025/26 sezonunda 480 milyon euro konsolide hasılata ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nden de 63 milyon euro gelir elde etti.

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Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, toplantıda yaptığı açıklamalarda 2025/26 sezonunun mali verilerini paylaşırken kulüp tarihinin en yüksek konsolide hasılatına ulaştıklarını duyurdu.

Galatasaray’dan hasılat rekoru: Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

KULÜP TARİHİNİN HASILAT REKORU

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon elde ettiği gelirlerle önemli bir başarıya imza attığını belirten Dursun Özbek, konsolide hasılatın 480 milyon euroya ulaştığını açıkladı. Yaklaşık 23,8 milyar liraya karşılık gelen bu rakamın kulüp tarihindeki en yüksek seviye olduğunu vurgulayan Özbek, elde edilen gelirin rakiplerle aradaki farkın açıldığını gösterdiğini ifade etti.

Özbek, konuya ilişkin açıklamasında, “Bu dönemde (2025/26) 480 milyon euro yani yaklaşık 23.8 milyar liraya kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu başka bir seviyeye taşıdık. Bu rekor hasılat, rakiplerimizle aramızdaki farkın daha da açıldığını göstermektedir.” dedi.

Galatasaray’dan hasılat rekoru: Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN 63 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların gelirlerindeki artışta UEFA organizasyonlarının da önemli payı oldu. Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği performansın finansal karşılığını değerlendiren Dursun Özbek, organizasyondan 63 milyon euro gelir sağlandığını açıkladı.

UEFA gelirlerinde de rekor seviyeye ulaşıldığını belirten Özbek, Avrupa’daki başarının bu sezon da sürmesini temenni etti. Galatasaray Başkanı, “UEFA gelirlerinde de bire rekor görüyoruz. Şampiyonlar Ligi performansımızla birlikte geçtiğimiz sezon 63 milyon euro gelir elde ettik. Umuyorum bu başarı bu sezon da devam edecek.” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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