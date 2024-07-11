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Kartal'a koşuyor! Ciro İmmobile’nin Beşiktaş'a transferi an meselesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kartal&#039;a koşuyor! Ciro İmmobile’nin Beşiktaş&#039;a transferi an meselesi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Napoli’nin son anda bonservis bedeli talep etmesi üzerine transferi sekteye uğrayan yıldız isim de “Beşiktaş” dedi, siyah beyazlıların eli güçlendi.

Beşiktaş’ın transferdeki son gözdesi Ciro İmmobile’nin gelişi için geri sayım başladı. İtalyan yıldızla her konuda anlaşan siyah beyazlılar, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in son anda bonservis bedeli talep etmesi sebebiyle transfere resmiyet kazandıramamıştı. Yapılan görüşmelerde Beşiktaş tarafı geri adım atmayacağını net bir şekilde gösterdi. İmmobile’ye başka bir kulübün talip olmaması da siyah beyazlıların işini kolaylaştırıyor.

SLOVENYA'YA GİTTİLER 

Napoli’de gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen İmmobile için Napoli’nin daha fazla diretmesi beklenmiyor. İtalyan yıldız, İstanbul bavullarını hazırlamış şekilde Napoli’nin kendisini serbest bırakmasını bekliyor. Öte yandan siyah beyazlılar dün yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'ya gitti. Bu arada kulüp Tyler Boyd'a FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun kararı doğrultusunda 1 milyon 37 bin avro fesih tazminatı ödedi.

Beşiktaş, İmmobile ile iki senelik sözleşme konusunda anlaşma sağladı. İtalyan yıldız yıllık 5 milyon avro ücret kazanacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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