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Kimliğini buldu

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Kimliğini buldu
Başlık ResmiKimliğini buldu

Avrupa Fatihi Galatasaray adına gerçek kimliğini hatırlama ve hatırlatma maçlarından biriydi Lille mücadelesi.

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Fransa’daki toplumsal olayların gölgesinde, her geçen gün daha pahalı hâle gelen ve endüstriye dönen futbolda ‘kalite göstermek’ alınan paranın hakkını vermek gerekiyordu.

Sarı kırmızılılar, Sporting maçında bunu gösterememiş ancak kalite farkının net şekilde ortaya çıktığı Avrupa devi Barcelona karşısında ilk yarı direnmişti.

“Yine mi!” diyorduk ki...

Lille maçı Şampiyonlar Ligi’ndeki durumu belirlemek açısından önemliydi. 1 puan bile çok değerliydi. Artık G.Saray gibi Şampiyonlar Ligi’nde mücadele veren bir takımın “şu formsuz, şu sakat, zemin kötü, saha dışı olaylar moralimizi bozdu” gibi mazeretlerin uzağında sadece sahada işini yapması gerekiyordu. Yaptı mı? Oyunun belli bölümlerinde EVET.

Sonuna kadar mücadele etti mi? Öne geçip geriye düşmesine rağmen EVET.

Skordan bağımsız, sarı kırmızılılar Aslanlar gibi formanın hakkını verdi mi? Tam anlamıyla olmasa da EVET.

Yolun açık olsun

Osimhen gibi bir değerin hırs ve isteğine takım ayak uydurabildi mi? Önce HAYIR. Gerek geçiş oyununda gerekse preste zaman zaman yalnız kaldı. Sonra EVET. İkinci yarı uyum da sağlandı, gol de geldi.

Okan Buruk geçmiş maçlardan dersini almış bir görüntü sergiledi mi?

Savunma anlamında yine “HAYIR” diyorduk ki o da EVET’e döndü. G.Saray üç maçta da öne geçmiş, Sporting ve Barcelona maçlarını kaybetmişti. Ancak Lille deplasmanında bunu tersine çevirdi.

Aslan, kalitesini ortaya koyduğunda neler yapabileceğini hem de Fransa’da gösterdi. Bize de temsilcimize Avrupa kulvarı için ‘yolun açık olsun’ demek düştü.

Maçın adamı: Torreira

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