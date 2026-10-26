Konyaspor'dan İrfan Can Eğribayat'a gönderme: Fenerbahçe maçı sözleri hatırlatıldı

Süper Lig ekibi Konyaspor, 2-0'lık Gençlerbirliği galibiyetinin ardından İrfan Can Eğribayat'a göndermede bulundu. Yeşil-beyazlılar, tecrübeli file bekçisinin Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamaları hatırlattı.

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Gençlerbirliği'ni sahasında 2-0'lık skorla devirdi. Yeşil-beyazlılar, konuk ekibin kalesini koruyan İrfan Can Eğribayat'a gönderme içeren X paylaşımıyla dikkat çekti.

İrfan Can Eğribayat'ın, 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

"KONSANTRE"

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından "Konsantre" ifadesiyle İrfan Can Eğribayat'ın sözlerine atıfta bulunulan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'den sezon başında Gençlerbirliği'ne transfer olan İrfan Can Eğribayat, Süper Lig'in ilk haftasında sarı-lacivertli ekibi 2-1 yendikleri maç sonrası, "Karşınızda büyük takım olunca konsantre olmak çok zor olmuyor. İlk maçımız Konyaspor ile olsa bu kadar konsantre olamayacaktık belki. Fenerbahçe ile oynuyor olmamız, tüm Türkiye'nin maçı izliyor olması, stadyumun dolu olması bir etken konsantre olmak için" açıklamasını yapmıştı.

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