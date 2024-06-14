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Kouyate teklifi! Senegal aslanı, Trabzonspor’a önerildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kouyate teklifi! Senegal aslanı, Trabzonspor’a önerildi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da tecrübeli ön libero arayışı devam ederken gündeme yeni bir isim geldi; Cheikhou Kouyate...

34 yaşında 1,89 metre boyunda olan Senegalli ön liberonun menajeri, bordo mavilileri arayıp, “İsterseniz görüşebiliriz” dedi.

Crystal Palace, West Ham ve Anderlecht gibi takımların formasını giyen Cheikhou Kouyate, 90 defa Senegal Millî Takımı’nda oynadı ve dört gol kaydetti. Kouyate, geride kalan sezon Nottingham Forest’ta 12 Premier Lig maçında 202 dakika süre aldı, gol ve asist katkısı veremedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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