Kouyate teklifi! Senegal aslanı, Trabzonspor’a önerildi

Yaprak dökümü! Trabzonspor'da 7 oyuncu satış listesinde, işte o isimler...

Yaprak dökümü! Trabzonspor'da 7 oyuncu satış listesinde, işte o isimler...

Trabzonspor’da tecrübeli ön libero arayışı devam ederken gündeme yeni bir isim geldi; Cheikhou Kouyate...

34 yaşında 1,89 metre boyunda olan Senegalli ön liberonun menajeri, bordo mavilileri arayıp, “İsterseniz görüşebiliriz” dedi.

Crystal Palace, West Ham ve Anderlecht gibi takımların formasını giyen Cheikhou Kouyate, 90 defa Senegal Millî Takımı’nda oynadı ve dört gol kaydetti. Kouyate, geride kalan sezon Nottingham Forest’ta 12 Premier Lig maçında 202 dakika süre aldı, gol ve asist katkısı veremedi.