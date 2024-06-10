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Yaprak dökümü! Trabzonspor'da 7 oyuncu satış listesinde, işte o isimler...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yaprak dökümü! Trabzonspor&#039;da 7 oyuncu satış listesinde, işte o isimler...

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yönetim, Abdullah Avcı’nın istemediği Fernandez, Kourbelis, Teklic, Gomez, Umut, Lahtimi ve Bakic’e gelecek teklifleri değerlendirecek.

Ertuğrul Doğan yönetimindeki Trabzonspor yeni sezon kadro planlamasına devam ediyor. Şu ana kadar üç oyuncu ile (Lundstram, Dragus ve Barisic) anlaşma sağlayan Trabzonspor bir yandan da eldeki kadro fazlası isimleri yollama düşüncesinde. Bekleneni veremeyen isimler Joaquin Fernandez, Kourbelis, Teklic, Maxi Gomez, Lahtimi, Bakic ve Umut Bozok.

KOLAYLIK SAĞLANACAK

Karadeniz temsilcisi bu isimleri elden çıkarıp maliyetlerinden kurtulma düşüncesinde. Ancak bu o kadar da kolay görünmüyor. Sebebi de Trabzonspor’dan aldıkları yıllık ücretlerin yüksek olması. Yabancı kontenjanından dolayı da sıkıntı çekmek istemeyen bordo mavililer, gelen teklifleri değerlendirip oyuncuların ayrılığı konusunda da kolaylıklar sağlayacak.

MEUNİER ŞOKU

Devre arasında gelen ve Trabzon’da sergilediği performansla Belçika Millî Takımı’na tekrar seçilen Thomas Meunier, sakatlığı sebebiyle EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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