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Trabzonspor'da umudun acı 'Onuachu'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, bir sezon bordo mavili formayı giydikten sonra kulübü Southampton’a geri dönen Onuachu'dan umudunu kesmiyor.

Bordo mavili takımda bir sezon forma giyen ve etkili bir performans sergileyen Paul Onuachu, kulübü Southampton’a geri döndü. Dönerken “Görüşürüz” diyerek giden ve gönlünün Trabzonspor’da olduğunu vurgulayan Nijeryalı forvet için kiralama önerisi tekrar yapıldı.

ALTERNATİFLER OLSA DA...

Southampton ise önceliklerinin bonservisiyle satmak olduğunu belirtti ancak oyuncunun bordo mavili kulübü istemesi Ada ekibinin elini kolunu bağladı. Yönetim Ajax’ta forma giyen Chuba Akpom için de girişimlerde bulunsa da 1 numaralı forvet adayı Paul Onuachu olacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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