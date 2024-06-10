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Beşiktaş ve Trabzonspor'un Marco Reus savaşı! Alman yıldız süre istedi

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Beşiktaş ve Trabzonspor&#039;un Marco Reus savaşı! Alman yıldız süre istedi

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın transfer gündeminin üst sıralarında yer alan Alman futbol efsanesi Marco Reus, transfer için siyah beyazlılardan süre istedi. Alman futbolcuya Trabzonspor'un da ilgisi bulunuyor.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, hücum hattına takviyeler yapmak istiyor. Beşiktaş, Borussia Dortmund kariyerini noktalayan efsane futbolcu Marco Reus'u transfer etmek için aylardır uğraşıyor. 

REUS BEŞİKTAŞ'TAN SÜRE İSTEDİ

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş'ın aylardır transferi için uğraş verdiği dünyaca ünlü yıldızın siyah beyazlılardan düşünmek için süre talep ettiği öğrenildi.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Marco Reus savaşı! Alman yıldız süre istedi - 1. Resim

AİLESİYLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA KARARINI AÇIKLAYACAK

Haberin devamında Trabzonspor'un da istediği Reus'un adının MLS ekiplerinden LA Galaxy'le de geçtiği kaydedildi. 35 yaşındaki oyuncunun, ailesiyle görüştükten sonra kararını netleştireceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Spor
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