Küçükçekmece Sinopspor'dan "stat" açıklaması: Bizi gerçekten üzüyor!

Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü Başkanı Rafet Orhan, TFF 3'üncü Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Orhan; yeni sezon hedeflerinden stat sorununa, transferlerdenaltyapı yatırımlarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"HEDEF İ M İ Z Lİ DERL İ K"

Küçükçekmece Sinop Spor'un bu sezon öncelikli hedefinin 2'nci Lig'e yükselmek olduğunu dile getiren Rafet Orhan, "Geçtiğimiz sezon play-off elemelerinde 2'nci Lig'in kapısından döndük. Yaptığımız transferler ve verimli geçen hazırlık dönemiyle birlikte 2025-2026 sezonuna mutlak liderlik parolasıyla başlayıp, sezon sonunda da ipi göğüsleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"PROFESYONEL STADA SAH İ P OLMAMAK B İ Z İ Ü Z Ü YOR "

Uzun zamandır Küçükçekmece ilçesinde ikamet ettiğini belirten Başkan Rafet Orhan, "Küçükçekmece-Sefaköy’de büyüdük; bu semtte işimizi, aşımızı, düzenimizi kurduk. Futbol sevgimiz ve yaptığımız altyapı yatırımları ilçemizin sporda hızla büyümesini sağladı. Geçtiğimiz yıl play-off elemelerinde direkten döndük. O sezondan 15 oyuncumuzu kadromuzda tuttuk ve 7 transferle kadromuzu güçlendirdik. Profesyonel manada stadımız olmadığı için bu sezon da maçlarımızı Arnavutköy Bolluca Stadyumu'nda oynayacağız. İlçemizin 850 bine yakın nüfusu var. Küçükçekmece'nin nüfusuna ve büyüklüğüne rağmen profesyonel bir stadyuma sahip olmaması bizleri gerçekten üzüyor. Bu konuda birçok girişimlerde bulunduk. İnşallah en kısa zamanda talebimiz karşılık bulur. Kendi stadımızda taraftarlarımızın karşısına çıkmak en büyük arzumuz. Arnavutköy'de de olsa taraftarlarımız takımlarını yalnız bırakmıyorlar. Bu takımın gerçek gücü onlar, tribünler onlarla güzel" değerlendirmesini yaptı.

"ALTYAPIYA B Ü Y Ü K YATIRIMLAR YAPTIK "

Yeni sezonu deplasmanda oynayacakları İnkılap Spor maçıyla açacaklarını hatırlatan Başkan Orhan, "Bu sezon da yine favoriyiz, yine şampiyonluğun en güçlü adayıyız. Federasyonun yeni yaş statüsünde 25 yaş üstü sadece 5 futbolcuya lisans çıkarabiliyoruz. Bu uygulama bence Türk futbolu adına çok olumlu. Gençlerin önünü açtığını düşünüyorum. Kadromuzda 25 yaş altı tam 20 oyuncumuz var. Bu gençler inşallah geleceğin futbolunu inşa edecek. Yönetim olarak altyapıya büyük önem veriyoruz. Bu noktada büyük yatırımlar yaptık. Burada yetişen yetenekli Küçükçekmeceli gençleri önce takımımıza, ardından da Türk futboluna kazandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.