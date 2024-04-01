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Haberler > Spor > Kylian Mbappe küfür ederek çıktı iddiası! 'Bir şey duymadım'

Kylian Mbappe küfür ederek çıktı iddiası! 'Bir şey duymadım'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kylian Mbappe küfür ederek çıktı iddiası! &#039;Bir şey duymadım&#039;

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kylian Mbappe, oyundan alındıktan sonraki davranışlarıyla Fransa'da gündem oldu. Yıldız oyuncunun kameralara küfür ettiği iddia edildi.

Ligue 1'de lider Paris Saint-Germain, Marsilya deplasmanına gitti. Başkent ekibi, büyük bölümünü 10 kişi sürdürdüğü karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmayı bildi. 

MBAPPE OYUNDAN ÇIKTI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fransız yıldız Kylian Mbappe, 63.dakikada oyundan alındı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Mbappe'nin oyundan çıkarken küfür ettiği iddia edildi.

Maçın ardından PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'ye Mbappe'nin sözleri sorulduğunda Katalan çalıştırıcı, "Bir şey duymadım" ifadelerini kullandı.

Kylian Mbappe küfür ederek çıktı iddiası! 'Bir şey duymadım' - 1. Resim

MBAPPE'NİN DAVRANIŞLAR GÜNDEM OLDU

Kylian Mbappe'nin PSG ile sözleşme uzatmaması sezon öncesinde kadro dışı kalmasına neden oldu. Teknik direktör Luis Enrique ile yıldızı barışmayan oyuncu 10 Şubat'ta oynanan Lille maçından beri 90 dakikayı tamamlayamıyor. Enrique durumla alakalı olarak, "Mbappe'siz oynamaya alışmamız lazım" açıklamasını yapmıştı. Dün oynanan Marsilya maçında oyundan çıkarılan Mbappe, Luis Enrique ile tokalaşmadı. Yıldız oyuncunun tavırları ülkesinde gündem oldu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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