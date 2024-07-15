Lamine Yamal tarih yazdı! En genç final oynayan futbolcu...

EURO 2024’te şampiyonluğa ulaşan takım finalde karşılaştığı İngiltere’yi 2-1’lik skorla mağlup eden İspanya oldu.

Lamine Yamal, Avrupa Şampiyonası’nda en genç final oynayan futbolcu olarak tarihe geçebilir

Lamine Yamal, Avrupa Şampiyonası’nda en genç final oynayan futbolcu olarak tarihe geçebilir

Final maçına 17. doğum gününden bir gün sonra çıkan İspanya’nın yeni yıldızı Lamine Yamal, dünya tarihinde final oynayan en genç futbolcu oldu. Avrupa şampiyonalarında rekor EURO 2016 finalinde Fransa’ya karşı 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Portekiz’den Renato Sanchez’e, dünya kupalarında da 1958’de İsveç’e karşı 17 yaş 249 günlük iken oynayan Pele’ye aitti.

TURNUVANIN EN İYİSİ

İspanya’nın müslüman futbolcusu olan Yamal dün de Nico Williams’a gol pası verdi turnuvanın asist (4) kralı olmayı başardı. Yarı finalde Fransa ağlarını muazzam bir golle havalandıran futbolcu, Avrupa şampiyonası tarihinde gol atan en genç oyuncu unvanını almıştı. Yamal turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildi.

O BİR MÜSLÜMAN

Barcelona forması giyen Lamine Yamal Faslı bir baba ve Ekvator Gineli bir annenin çocuğu olarak doğdu. Müslüman olan Yamal, gençliğinin çoğunu Barselona’da geçirdi. Onu erken fark eden Messi, “Önemli bir genç yetenek. Ballon d’Or için yarışacak oyunculardan biri” demişti.