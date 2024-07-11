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Lamine Yamal'a övgü yağmuru: Bir deha pırıltısı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Lamine Yamal&#039;a övgü yağmuru: Bir deha pırıltısı
Gary Lineker, Alan Shearer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya’nın yeni yıldızı Lamine Yamal... Daha 16 yaşında dünyayı salladı. Fransa’ya attığı golle parmak ısırtan futbolcu için efsane isimler övgü yarışına girdi.

İngiltere’nin eski forveti Gary Lineker o gol için, “Maçın, belki de turnuvanın en unutulmaz anıydı. Bir süperstar doğdu” dedi. Bir diğer eski İngiliz forveti Alan Shearer da, “Bu tek kelimeyle inanılmaz” ifadesini kullandı. 

O BİR MÜSLÜMAN

Teknik direktörü Luis de la Fuente ise, “Bir deha parıltısı gördük” sözlerini kullandı. Barcelona forması giyen Lamine Yamal Faslı bir baba ve Ekvator Gineli bir annenin çocuğu olarak doğdu. Müslüman olan Yamal, gençliğinin çoğunu Barselona’da geçirdi. Onu erken fark eden Messi, “Önemli bir genç yetenek. Ballon d’Or için yarışacak oyunculardan biri” demişti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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