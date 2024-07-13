Lamine Yamal, Avrupa Şampiyonası’nda en genç final oynayan futbolcu olarak tarihe geçebilir

EURO 2024'te performansı ile dikkatleri üzerine çeken Yamal, en genç final oynayan futbolcu rekorunu alabilirken Pele'nin rekoru nedir merak edildi. İngiltere ile İspanya, Berlin'de oynanacak EURO 2024 finalinde karşılaşacak.

EURO 2024 finalinde tarihi bir an yaşanacak! Lamine Yamal bir ilke imza atacak

EURO 2024 finalinde tarihi bir an yaşanacak! Lamine Yamal bir ilke imza atacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finaline kısa süre kala heyecan devam ederken İngiltere ile İspanya mücadele edecek.

Maçta adından söz ettiren Lamine Yamal'ın genç yetenek olarak rekor kırması beklenirken kırdı mı merak edildi. Pele'nin ilk maçına kaç yaşında çıktığı da gündemde yerini aldı.

LAMİNE YAMAL EN GENÇ FİNAL OYNAYAN FUTBOLCU REKORUNU KIRDI MI?

14 Temmuz'da oynanacak olan final maçına 17. doğum gününden bir gün sonra çıkacak olan Yamal, şampiyonada en genç final oynayan futbolcu rekorunu kırabilir.

Yarın akşam oynanacak olan İngiltere karşılaşmasında forma giyerse EURO 2016 finalinde Fransya'ya karşı 18 yaş 328 günlük iken maça çıkan Renato Sanchez'e ait olan rekoru kıracak.

YAMAL'IN REKORLARI EURO 2024

Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele eden İspanya'nın Hırvatistan karşılaşmasında turnuvada en genç forma giyen oyuncu rekorunun sahibi oldu.

Daha önce 17 yaş 246 günlükken EURO 2020'de Polonyalı Kacper Kozlowski rekora sahipti.

PELE YAŞ REKORU NEDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Dünya Kupası finalinde en genç forma giyen rekoru Pele'ye ait iken 1958 Dünya Kupası finalinde 17 yaş 249 günlük iken forma giydi.

YAMAL KAÇ YAŞINDA?

Genç yetenek performansı ile adından söz ettirirken 13 Temmuz 2007 doğumludur.