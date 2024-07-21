Lazar Markovic'ten sürpriz transfer! İşte Sırp yıldızın yeni takımı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile sözleşmesi sona eren Lazar Markovic, BAE Pro Ligi takımlarından Baniyas'la sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gaziantep FK formaları giyen Sırp oyuncu Lazar Markovic'in yeni takımı belli oldu. Gaziantep FK ile sözleşmesi sona eren Markovic, takımdan ayrıldı. Markovic, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Baniyas'a transfer oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

BAE Pro Ligi ekibi Baniyas'tan yapılan açıklamada Lazar Markovic'le sözleşme imzalandığı belirtildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Gaziantep FK'da 34 maça çıkan Markovic, 4 gol ve 7 asist kaydetti.