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Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı! Futbolu bırakacağı takımı açıkladı

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Lionel Messi&#039;den beklenmedik emeklilik kararı! Futbolu bırakacağı takımı açıkladı

Spor Haberleri

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, kariyerini Inter Miami'de sonlandırmayı planladığını duyurdu.

Kariyerini MLS ekibi Inter Miami'de sürdüren Arjantinli dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi, emeklilik ihtimaline değindi ve futbolu bırakacağı takımı açıkladı.

"FUTBOLU BIRAKMAYA HAZIR HİSSETMİYORUM"

ESPN'e konuşan Messi, "Antrenman ve maçlarda eğleniyorum. Hayatım boyunca bunu yaptım. Futbolu bırakmaya hazır hissetmiyorum. Bir gün hepsinin biteceği korkusu hep benimle birlikte" dedi.

Samimi açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız, hayranlarını üzecek emeklilik kararını ise "Inter Miami benim son kulübüm olacak gibi görünüyor" sözleriyle duyurdu.

904 MAÇ, 735 GOL

Barcelona, PSG ve Inter Mimai formaları giyen Messi, kariyeri boyunca 904 maça çıktı ve 735 gol, 355 asistlik performans sergiledi.

Düzenleyen:  - Spor
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