Liverpool'dan 7 gollü gecede müthiş geri dönüş
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Liverpool, 2-0 geriye düştüğü maçta Villarreal'i 4-3 mağlup ederek 9 puana yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında, üçüncü haftanın ilk gününde 9 karşılaşma oynandı.
Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, sahasında Çekya ekibi Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takımın gollerini Oğuz Aydın ve Mason Greenwood atarken, konuk takımın gollerini Lukas Provod ve Kacor Pavel kaydetti.
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Gecenin öne çıkan maçında son iki yılın şampiyonu Paris Saint-Germain, sezona 11'de 11 yaparak başlayan Barcelona ile sahasında karşılaştı.
Fransız temsilcisi, Desire Doue, Lucas Hernandez, Vitinha ve Fabian'ın golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan Barcelona'nın golleri Xavi Espart ve Lamine Yamal'dan geldi.
Liverpool, ilk yarım saatte yediği gollerle 2-0 geriye düştüğü mücadelede, İspanyol ekibi Villarreal'i 4-3 mağlup ederken, Manchester City de Phil Foden'ın hat-trick yaptığı maçta AEK'yı 5-1'lik skorla geçti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe-Slavia Prag (Çekya): 2-2
Sabah (Azerbaycan)-Borussia Dortmund (Almanya): 1-2
Paris Saint-Germain (Fransa)-Barcelona (İspanya): 4-2
Liverpool (İngiltere)-Villarreal (İspanya): 4-3
Manchester City (İngiltere)-AEK (Yunanistan): 5-1
Roma (İtalya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 4-0
Porto (Portekiz)-PSV (Hollanda): 0-1
Napoli (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç): 4-3
Stuttgart (Almanya)-Atletico Madrid (İspanya): 1-1