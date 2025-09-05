Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Luis Enrique'nin köprücük kemiği kırıldı! PSG'den açıklama, ameliyat olacak

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), teknik direktör Luis Enrique’nin bisiklet sürerken kaza geçirdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, İspanyol çalıştırıcının köprücük kemiğinin kırıldığı ve ameliyat olacağı bildirildi.

Luis Enrique, kazanın ardından sağlık kontrolünden geçirilerek hastaneye kaldırıldı. PSG cephesi, başarılı hocanın ameliyatının ardından rehabilitasyon sürecine gireceğini ve tedavi sürecinin yakından takip edileceğini belirtti.

LUİS ENRİQUE KİMDİR?

53 yaşındaki Luis Enrique, futbolculuk kariyerinde Real Madrid ve Barcelona gibi dev kulüplerde forma giydi. Orta saha ve kanat mevkilerinde görev yapan Enrique, İspanya Milli Takımı’nın da uzun yıllar formasını terletti.

Teknik direktörlük kariyerinde Roma, Celta Vigo ve Barcelona’yı çalıştıran Enrique, 2015 yılında Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Kral Kupası’nı kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. 2018-2022 yılları arasında İspanya Milli Takımı’nı da çalıştıran deneyimli teknik adam, 2023 yazında PSG’nin başına geçti. 2024-2025 sezonunda PSG, Luis Enrique yönetiminde Fransa ligini ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

 

