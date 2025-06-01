Paris Saint-Germain’in teknik direktörü Luis Enrique, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter Milan’ı 5-0’lık tarihi bir skorla yenerek kariyerinin ikinci Şampiyonlar Ligi zaferini elde etti. Teknik Direktör Luis Enrique bu başarıyı hayatını kaybeden kızı Xana'ya adadı.

Paris Saint-Germain (PSG), Münih’teki Allianz Arena’da Inter Milan’ı 5-0 gibi ezici bir skorla mağlup ederek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırırken, teknik direktör Luis Enrique’nin kızı Xana’ya adadığı zafer geceye damga vurdu. Luis Enrique kızı öldü mü, Xana neden öldü merak ediliyor.

LUİS ENRİQUE KIZI ÖLDÜ MÜ?

Luis Enrique’nin kızı Xana, 2019 yılında 9 yaşında hayatını kaybetti. Xana, beş ay boyunca osteosarcoma (kemik kanseri) ile mücadele etti.

29 Ağustos 2019’da Xana’nın vefat haberini duyuran Enrique, “Xanita’mız, ailemizi yönlendiren bir yıldız olacak” diyerek duygularını paylaşmıştı.

Enrique’nin kızı için kurduğu Xana Vakfı, ciddi hastalıklarla mücadele eden çocuklara destek olmaya devam ediyor.

Xana’nın ölümü, Enrique’nin hayatını ve kariyerini derinden etkiledi ancak o, bu kaybı bir motivasyon kaynağına dönüştürdü.

2024’te yayınlanan belgeselinde, Enrique, “Kendimi şanslı mı, yoksa talihsiz mi görüyorum? Çok şanslıyım, çünkü Xana 9 harika yıl bizimle yaşadı” diyerek kızı ile geçirdiği anıların değerini vurgulamıştı.

LUİS ENRİQUE KIZI XANA NEDEN ÖLDÜ?

Luis Enrique’nin kızı Xana, 2019 yılında osteosarcoma adı verilen nadir bir kemik kanseri türü nedeniyle hayatını kaybetti. 9 yaşındaki Xana, beş ay boyunca bu hastalıkla mücadele etti.

Çift, kızlarının ölümüyle sarsılsa da Xana’nın anısını yaşatmak için Xana Vakfı’nı kurarak diğer hasta çocuklara destek olmayı seçti. Enrique, Xana’nın kaybını kabullenirken onun hatırasını her zaman canlı tuttuğunu ifade ediyor.

LUİS ENRİQUE KİMDİR?

Luis Enrique 8 Mayıs 1970 yılında doğdu. Teknik direktör ve eski milli futbolcu olan isim şu anda Paris Saint Germain'i çalıştırmakta.

1991-2004 arasındaki futbol kariyerinde Real Madrid ve Barcelona'yı hem bireysel hem de takım olarak başarılarıyla temsil etti.

500'den fazla resmi maça çıkan tecrübeli isim 100'den fazla gol kaydetti. İspanya Milli Takımı ile üç Dünya Kupası ve bir Avrupa Şampiyonası'nda yer aldı.

Teknik direktörlüğe ise 2008'de Barcelona B'de başladı ve üç yılın ardından Roma'ya geçti. 2018'de İspanya Milli Takım'ın başına geçerek takımı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale ve 2020-21 UEFA Uluslar Ligi'nde ikinciliğe taşıdı ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nın sonunda istifa etti.

Temmuz 2023'te Fransız kulünü Paris Saint Germain'e katıldı ve ilk sezonunda üç yerel kupa kazandı. 2024/25 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.