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Şampiyonlar Ligi'ni kim kazandı, şampiyon kim oldu? PSG-Inter maç sonucu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şampiyonlar Ligi&#039;ni kim kazandı, şampiyon kim oldu? PSG-Inter maç sonucu
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Paris Saint-Germain, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter Milan’ı 5-0’lık tarihi bir skorla mağlup ederek Avrupa’nın en büyük kupasını ilk kez müzesine götürdü. Şampiyonlar Ligi'ni kim kazandı, şampiyon olan takım merak ediliyor.

31 Mayıs 2025, Avrupa futbolunun en prestijli sahnesi UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde tarihi bir geceye sahne oldu. Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da oynanan maçta, Paris Saint-Germain (PSG), Türk milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter Milan'ı yendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KİM KAZANDI?

2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain, Inter Milan’ı 5-0’lık ezici bir galibiyetle mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maç, PSG’nin baştan sona domine ettiği bir gösteriye dönüştü; Achraf Hakimi’nin 12. dakikada attığı golle başlayan gol yağmuru, Desire Doue’nin 20. ve 63. dakikalardaki golleri, Khvicha Kvaratskhelia’nın 73. dakikadaki vuruşu ve Senny Mayulu’nun 87. dakikada kaydettiği golle tamamlandı.

Bu galibiyet, PSG’yi sadece Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmakla kalmadı. Aynı zamanda UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na katılım hakkı kazandırdı.

Şampiyonlar Ligi'ni kim kazandı, şampiyon kim oldu? PSG-Inter maç sonucu - 1. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU KİM OLDU 2025?

2025 Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Paris Saint-Germain oldu. Fransız ekibi, Inter Milan’ı 5-0 yenerek Avrupa’nın en büyük kulüp turnuvasında ilk zaferini elde etti. Fransa’dan Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ikinci takım unvanını aldı (ilki 1993’te Olympique Marsilya). 

PSG INTER MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ KİM ATTI?

PSG, Inter Milan’ı 5-0’lık tarihi bir skorla mağlup etti. Goller Achraf Hakimi (12’), Desire Doue (20’ ve 63’), Khvicha Kvaratskhelia (73’) ve Senny Mayulu’dan (87’) geldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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