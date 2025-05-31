Şampiyonlar Ligi kupası altın mı, kaç kilo? Kupanın özellikleri

Avrupa futbolunun zirvesi UEFA Şampiyonlar Ligi, 2025 finaliyle bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Paris Saint-Germain ile Inter Milan arasındaki dev mücadele, Münih’teki Allianz Arena’da şampiyon beklenirken gözler bir kez daha ikonik Şampiyonlar Ligi kupasının özelliklerine çevrildi. Şampiyonlar Ligi kupası altın ve gerçek olup olmadığı merak ediliyor.

Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasının sembolü olan Şampiyonlar Ligi kupası, gümüş rengi ve etkileyici tasarımıyla bir kez daha gündeme oturdu. Şampiyonlar Ligi kupası altın mı, gerçek mi, kaç kilo ağırlığında olduğu merak ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI ALTIN MI?

Şampiyonlar Ligikupasının altın olup olmadığı, her final maçında merak edilen soruların başında geliyor. Kupa, görkemli ve parlak görünümüyle altın izlenimi verse de aslında 925 ayar gümüşten yapılmış ve sadece bazı kısımlarında altın kaplama kullanılmıştır.

Yaklaşık 340 saatlik titiz bir işçilikle üretilen kupa, İsviçreli kuyumcu Jürg Stadelmann tarafından tasarlandı ve Asprey London tarafından el işçiliğiyle tamamlandı. Kupa, 1973’ten beri kullanılan ikonik tasarımına sadık kalınarak her sezon aynı kalitede yeniden üretiliyor.

Bu eşsiz ödül, Avrupa’nın en büyük kulüplerinin hayallerini süslerken altın kaplamanın sadece estetik bir detay olarak kullanılması, kupanın maddi değerinden çok sembolik önemini ön plana çıkarıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI GERÇEK Mİ, SAHTE Mİ?

Şampiyonlar Ligi kupasının “gerçek mi, sahte mi?” sorusu, özellikle final maçlarında sıkça gündeme geliyor. Kupa, tamamen gerçek ve yüksek kaliteli malzemelerden üretiliyor.

Orijinal kupa, 925 ayar gümüşten yapılıyor. 1000 gramlık kısmı altın kaplamayla süslenmiştir. Her final öncesi UEFA tarafından özenle korunan bu kupa, maçın oynanacağı stadyuma özel güvenlik önlemleriyle taşınmakta.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI KAÇ KİLO?

Şampiyonlar Ligi kupasının ağırlığı, her finalde merak edilen diğer detaylardan biri. Kupa, 73.5 santimetre uzunluğunda ve 7.5 kilogram ağırlığındadır. Bu ağırlık, 925 ayar gümüşten yapılan gövdenin ve 1000 gramlık altın kaplama kısmın birleşimiyle oluşuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI NASIL ÜRETİLİYOR?

Kupa, 340 saatlik bir el işçiliğiyle İsviçreli kuyumcu Jürg Stadelmann tarafından tasarlanıp Asprey London tarafından üretilir. Her detay, Avrupa futbolunun prestijine uygun şekilde özenle işlenir.