Şampiyonlar Ligi şampiyonu ne kadar para alıyor 2025? UEFA para ödülleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024/25 sezonunda ödül havuzu, yeni format ve artan yayın gelirleriyle rekor seviyeye ulaştı. Inter Milan ile Paris Saint-Germain arasındaki final maçında kazanan takım, şampiyonluk ödülünün yanı sıra ek ödüllerle büyük bir gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi şampiyonu para ödülü 2025 yılı için merak ediliyor.

36 takımlı yeni lig aşaması ve yenilenen ödül dağıtım sistemiyle, takımlar her galibiyet ve ilerleme için daha yüksek ödüller kazandı. PSG-Inter karşılaşmasının kazananı UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak. Kazanan takımın alacağı para ödülü merak ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU NE KADAR PARA ALIYOR 2025?

2024/25 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ödül havuzu, önceki sezona göre yüzde 33 artarak 2.437 milyar Euro'ya ulaştı. Bu artış, 36 takımlı yeni lig formatı ve yayın gelirlerindeki büyümeyle destekleniyor.

Şampiyon takım, sadece final zaferi için 20 milyon Euro kazanırken, turnuva boyunca elde ettiği galibiyetler, beraberlikler ve ilerlemelerle birlikte toplamda 100 milyon Euro'yu aşan bir gelir elde edebilir.

Örneğin, geçen sezon Real Madrid’in 138.8 milyon Euro kazandığı düşünüldüğünde, bu sezon Inter Milan veya PSG’nin benzer bir başarıyla rekor bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Turnuvanın ödül yapısı, üç ana bileşenden oluşuyor: Eşit paylar, performans temelli ödüller ve yeni tanıtılan “değer sütunu".

Eşit paylar, her takıma lig aşamasına katılım için 18.62 milyon Euro garanti ödeme sağlarken performans ödülleri galibiyet başına 2.1 milyon Euro ve beraberlik başına 0.7 milyon Euro sunuyor.

Değer sütunu ise takımların son 10 yıldaki UEFA katsayı sıralamasına ve ülkelerinin yayın gelirlerine bağlı olarak ek ödemeler sağlıyor. Bu sistem, büyük kulüplerin yanı sıra sürpriz başarılar elde eden takımların da ciddi gelirler elde etmesini sağlıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU ÖDÜLÜ

Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olan takım, 20 milyon Euro’luk sabit ödülün yanı sıra turnuva boyunca biriken diğer ödemelerle büyük bir finansal avantaj elde ediyor.

Ön eleme turu: 200.000 Euro

Birinci eleme turu: 300.000 Euro

İkinci eleme turu: 400.000 Euro

Üçüncü eleme turu: 500.000 Euro

Grup aşaması için taban ücret: 15.640.000 Euro

Grup maçı galibiyeti: 2.800.000 Euro

Grup maçı beraberliği: 900.000 Euro

Son 16 turu: 9.600.000 Euro

Çeyrek final: 10.600.000 Euro

Yarı final: 12.500.000 Euro

İkinci: 15.500.000 Euro

Şampiyon: 20.000.000 Euro

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ EN ÇOK KİM KAZANDI?

Real Madrid, 15 şampiyonlukla Şampiyonlar Ligi'nde en çok şampiyonluğu kazanan takım. AC Milan yedi şampiyonlukla ikinci sırada. Liverpool ve Bayern Münih ise altışar galibiyetle üçüncülüğü paylaşıyor. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu ise geçtiğimiz yıl Real Madrid oldu.