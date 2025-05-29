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Konferans Ligi şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu? Chelsea Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Avrupa futbolunun yeni nesil organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kazananı belli oldu. Polonya'nın Wroclaw kentinde oynanan dev finalde Real Betis’i 4-1 mağlup eden Chelsea bu kulvarda ilk kez şampiyonluk yaşadı. Konferans Ligi şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu, Chelsea Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi merakla araştırılmaya başlandı.

KONFERANS LİGİ ŞAMPİYONU ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE GİDİYOR MU?

UEFA Avrupa Konferans Ligi’ni kazanan takımın bir sonraki sezon nerede mücadele edeceği, futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. UEFA’nın turnuva yapısına göre Konferans Ligi şampiyonu doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde edemiyor.

Konferans Ligi şampiyonu olan takıma UEFA Avrupa Ligi’ne geçiş hakkı tanınıyor. 

Konferans Ligi’nde kupayı kaldıran takım, bir üst seviye olan Avrupa Ligi gruplarında yer alma şansı kazanmış oluyor.

Konferans Ligi şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu? Chelsea Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi? - 1. Resim

CHELSEA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE GİDECEK Mİ?

İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea, 2024-2025 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Real Betis’i 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu tarihi zaferle birlikte Maviler, Konferans Ligi’ni kazanan ilk İngiliz takımı olarak da tarihe geçti.

Fakat şampiyonluk Chelsea'ye Şampiyonlar Ligi bileti kazandırmadı. UEFA kurallarına göre, Konferans Ligi şampiyonu sadece Avrupa Ligi grup aşamasına doğrudan katılım hakkı elde ediyor.

Chelsea'nin 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde yer alabilmesi için ya Premier Lig’i gerekli sırada bitirmesi ya da Avrupa Ligi şampiyonu olması gerekiyor. 

Konferans Ligi şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu? Chelsea Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi? - 2. Resim

KONFERANS LİGİ ŞAMPİYONU KAÇ PARA KAZANIYOR?

UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu olan takım, yalnızca kupayı kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda hatırı sayılır bir maddi ödülün de sahibi oluyor.

2025 yılı itibarıyla turnuvayı kazanan kulübe UEFA tarafından 3 milyon Euro değerinde bir şampiyonluk primi veriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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