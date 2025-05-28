Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Şampiyonlar ligi finali ne zaman, PSG - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar ligi finali ne zaman, PSG - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şampiyonlar ligi finali ne zaman, PSG - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi, 2025 finaliyle bir kez daha milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Şampiyonlar ligi finali ne zaman, PSG - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak merakla futbolseverler tarafından araştırılıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan dev organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025 sezonunun şampiyonu belli oluyor. Finale kalan iki güçlü takım, Inter ile Paris Saint Germain, kupa için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Aylar süren yoğun maratonun ardından gözler Almanya'nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena’ya çevrildi. Tarihi mücadele 31 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı oynanacak. Dev karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak için kıyasıya bir rekabetin yaşanacağı karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Şampiyonlar ligi finali ne zaman, PSG - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 1. Resim

PSG - INTER MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi finali, milyonlarca futbolseverin ekran başına kilitleneceği tarihi bir karşılaşma olacak. Inter ile PSG arasında oynanacak final maçı şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Allianz Arena’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmada, futbolseverler Avrupa’nın en prestijli kupasının yeni sahibini belirleyecek mücadeleyi canlı takip etme imkanına sahip olacak. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak olan dev final, hem sahada hem ekran başında büyük bir heyecana sahne olacak.

Şampiyonlar ligi finali ne zaman, PSG - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 2. Resim

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Milli gururumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Inter formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aması bekleniyor. Orta sahadaki liderliği ve stratejik oyun zekasıyla Inter'in en kritik oyuncularından biri olan Çalhanoğlu, final mücadelesinde de takımının en önemli kozlarından biri olabilir.

Yarı finalde sergilediği performansla Inter’in finale çıkmasında pay sahibi olan deneyimli futbolcu, Allianz Arena’da oynanacak dev maçta büyük ihtimalle ilk 11’de sahada olacak. 

Şampiyonlar ligi finali ne zaman, PSG - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 3. Resim

PSG - INTER MUHTEMEL İLK 11

Inter: Sommer – Bisseck, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Taremi

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İran'da İsrail'e casusluk yapan bir kişi idam edildi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün maç var mı? 28 Mayıs Çarşamba bu akşam hangi maçlar var, derbi var mı? - HaberlerBugün maç var mı? 28 Mayıs Çarşamba bu akşam hangi maçlar var, derbi var mı?İstanbul'da deprem mi oldu, az önce deprem oldu mu? 28 Mayıs son depremler listesi - Haberlerİstanbul'da deprem mi oldu, az önce deprem oldu mu? 28 Mayıs son depremler listesi29 Mayıs okullar tatil mi, yarın okul var mı? Resmi tatil kapsamına giren günler 2025 - Haberler29 Mayıs okullar tatil mi, yarın okul var mı? Resmi tatil kapsamına giren günler 2025Resmi Gazete valiler kararnamesi: 28 Mayıs 2025 hangi vali nereye atandı?  - HaberlerResmi Gazete valiler kararnamesi: 28 Mayıs 2025 hangi vali nereye atandı? Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sema mı, Aycan mı? 27 Mayıs Survivor 2025 elenen ismi son atış belirledi! - HaberlerSurvivor'da kim elendi, kim gitti? Sema mı, Aycan mı? 27 Mayıs Survivor 2025 elenen ismi son atış belirledi!Kaymakamlar Kararnamesi 28 Mayıs 2025! Hangi kaymakam nereye atandı? - HaberlerKaymakamlar Kararnamesi 28 Mayıs 2025! Hangi kaymakam nereye atandı?
Sonraki Haber Yükleniyor...