Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi, 2025 finaliyle bir kez daha milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Şampiyonlar ligi finali ne zaman, PSG - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak merakla futbolseverler tarafından araştırılıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan dev organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025 sezonunun şampiyonu belli oluyor. Finale kalan iki güçlü takım, Inter ile Paris Saint Germain, kupa için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Aylar süren yoğun maratonun ardından gözler Almanya'nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena’ya çevrildi. Tarihi mücadele 31 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı oynanacak. Dev karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak için kıyasıya bir rekabetin yaşanacağı karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

PSG - INTER MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi finali, milyonlarca futbolseverin ekran başına kilitleneceği tarihi bir karşılaşma olacak. Inter ile PSG arasında oynanacak final maçı şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Allianz Arena’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmada, futbolseverler Avrupa’nın en prestijli kupasının yeni sahibini belirleyecek mücadeleyi canlı takip etme imkanına sahip olacak. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak olan dev final, hem sahada hem ekran başında büyük bir heyecana sahne olacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Milli gururumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Inter formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aması bekleniyor. Orta sahadaki liderliği ve stratejik oyun zekasıyla Inter'in en kritik oyuncularından biri olan Çalhanoğlu, final mücadelesinde de takımının en önemli kozlarından biri olabilir.

Yarı finalde sergilediği performansla Inter’in finale çıkmasında pay sahibi olan deneyimli futbolcu, Allianz Arena’da oynanacak dev maçta büyük ihtimalle ilk 11’de sahada olacak.

PSG - INTER MUHTEMEL İLK 11

Inter: Sommer – Bisseck, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Taremi

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Doue, Dembele, Kvaratskhelia