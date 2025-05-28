Lig biter Osimhen gider! Nijeryalı yıldız Başakşehir maçı sonunu bekliyor
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaşan golcü oyuncu, resmî açıklamalar için Başakşehir maçı sonrasını bekliyor.
Galatasaray’ın şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden birisi olan Victor Osimhen artık veda için gün sayıyor.
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaşmaya varan Nijeryalı yıldız, resmî açıklamaların yapılması için sezon sonunu bekliyor.
Suudi basını Al Hilal’in Osimhen’e yıllık 30 milyon dolar vereceğini yazdı. Şampiyonluk kutlamalarından bir kareyi “Ben gitmeden önce” mesajıyla paylaşan Osimhen’in Başakşehir maçında taraftara veda edeceği öğrenildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak