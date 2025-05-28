Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Lig biter Osimhen gider! Nijeryalı yıldız Başakşehir maçı sonunu bekliyor

Lig biter Osimhen gider! Nijeryalı yıldız Başakşehir maçı sonunu bekliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Lig biter Osimhen gider! Nijeryalı yıldız Başakşehir maçı sonunu bekliyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaşan golcü oyuncu, resmî açıklamalar için Başakşehir maçı sonrasını bekliyor.

Galatasaray’ın şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden birisi olan Victor Osimhen artık veda için gün sayıyor.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaşmaya varan Nijeryalı yıldız, resmî açıklamaların yapılması için sezon sonunu bekliyor.

Lig biter Osimhen gider! Nijeryalı yıldız Başakşehir maçı sonunu bekliyor - 1. Resim

Suudi basını Al Hilal’in Osimhen’e yıllık 30 milyon dolar vereceğini yazdı. Şampiyonluk kutlamalarından bir kareyi “Ben gitmeden önce” mesajıyla paylaşan Osimhen’in Başakşehir maçında taraftara veda edeceği öğrenildi. 

Lig biter Osimhen gider! Nijeryalı yıldız Başakşehir maçı sonunu bekliyor - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Faik Oktay Sözer kimdir, nereli? Bilecik Valisi kim oldu?AYM Başkan Vekili Gökcan’dan ‘düşük para cezası’ itirazı: Adli para cezaları artık caydırıcı değil
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe’nin koçu Sarunas Jasikevicius EuroLeague zaferini anlattı: Çok özel bir şampiyonluk - SporJasikevicius EuroLeague zaferini anlattıBarça'dan Lamine Yamal sürprizi! Barcelona, 17'lik yıldızı 2031'e kadar renklerine bağladı - SporBarça'dan Lamine Yamal sürprizi!Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu! Shakhtar Donetsk'e resmen imzayı attı - SporArda Turan'ın yeni takımı belli oldu, resmen imzayı attıOsimhen Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan transfer açıklaması - SporOkan Buruk'tan Osimhen açıklamasıFenerbahçe'ye ikinci yıldız! Avrupa Şampiyonu yeni logosunu duyurdu - SporFenerbahçe'ye ikinci yıldız! Avrupa Şampiyonu yeni logosunu duyurduFenerbahçe Beko, ikinci EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor - SporFenerbahçe'den şampiyonluk turu
Sonraki Haber Yükleniyor...