Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Nijeryalı yıldız Suudi Kulüple anlaştı! Osimhen adım adım Al-Hilal'e

Nijeryalı yıldız Suudi Kulüple anlaştı! Osimhen adım adım Al-Hilal'e

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nijeryalı yıldız Suudi Kulüple anlaştı! Osimhen adım adım Al-Hilal&#039;e
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Osimhen adım adım Al-Hilal'e

Galatasaray taraftarını üzecek gelişme. Sezona damga vuran Victor Osimhen S. Arabistan ekibi Al-Hilal’in başkanı Fahad bin Nafel ile anlaşmaya vardı.

Nijeryalı yıldız Suudi Kulüple anlaştı! Osimhen adım adım Al-Hilal'e - 1. Resim

Nijeryalı oyuncunun yaklaşık 30 milyon dolar yıllık ücret kazanacağı ve üç senelik sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Nijeryalı yıldız Suudi Kulüple anlaştı! Osimhen adım adım Al-Hilal'e - 2. Resim

Kulüp transferi resmen duyurmak için Suudi hükümetinden öngörülen toplam tutarı almayı bekliyor.

Nijeryalı yıldız Suudi Kulüple anlaştı! Osimhen adım adım Al-Hilal'e - 3. Resim

Al-Hilal resmî sitesi dün Victor Osimhen formasını sayfasına koyup kısa süre sonra kaldırdı.

Nijeryalı yıldız Suudi Kulüple anlaştı! Osimhen adım adım Al-Hilal'e - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İşin özeti Malheiro! Trabzonspor'da çarpıcı tabloEnerjiye siber kalkan! Stratejik alanlar koruma altına alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İşin özeti Malheiro! Trabzonspor'da çarpıcı tablo - Sporİşin özeti Malheiro! Trabzonspor'da çarpıcı tabloTakımın ruhu gitmiş! Beşiktaş için üçüncülüğün uzakta olmasının sebebi... - SporTakımın ruhu gitmiş! İşte Beşiktaş'ın 3. olamamasının sebebiArtık hedef devler ligi! Okan Buruk'tan Avrupa mesajı - SporArtık hedef devler ligi! Okan Buruk'tan Avrupa mesajıFener hataya teslim! Sarı-lacivertliler Hatayspor'dan fark yedi - SporFener hataya teslim! Sarı-lacivertliler Hatayspor'dan fark yediTHY Euroleague kötü başlayan Fenerbahçe'nin zirveye çıkış hikayesi! - SporFenerbahçe'nin zirveye çıkış hikayesi!Uğur Meleke'den Mourinho uyarısı! "Fenerbahçe, geleceğini kaybeder" - SporUğur Meleke'den Jose Mourinho Mourinho uyarısı!
Sonraki Haber Yükleniyor...