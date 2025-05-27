Nijeryalı yıldız Suudi Kulüple anlaştı! Osimhen adım adım Al-Hilal'e

Osimhen adım adım Al-Hilal'e

Galatasaray taraftarını üzecek gelişme. Sezona damga vuran Victor Osimhen S. Arabistan ekibi Al-Hilal’in başkanı Fahad bin Nafel ile anlaşmaya vardı.

Nijeryalı oyuncunun yaklaşık 30 milyon dolar yıllık ücret kazanacağı ve üç senelik sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Kulüp transferi resmen duyurmak için Suudi hükümetinden öngörülen toplam tutarı almayı bekliyor.

Al-Hilal resmî sitesi dün Victor Osimhen formasını sayfasına koyup kısa süre sonra kaldırdı.