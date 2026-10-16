Maç sonu gündeme oturan video: Büyük iddia gerçekleşti, Beşiktaş görüntüyü verdi
Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-2 kazandıkları Hoffenheim maçına damga vurdu. Siyah-beyazlı kulüp, 25 yaşındaki oyuncunun maç öncesi ortaya attığı ve gerçekleştirdiği iddianın görüntülerini resmi hesaptan paylaştı.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Dusan Vlahovic'in yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkan Hyeon-gyu Oh, 2 gol ve 1 asistle galibiyette başrolü üstlendi.
"MAÇTAN ÖNCE '2 ATACAĞIM' DEDİ, ATTI"
Güney Koreli santrforun, Rhein-Neckar-Arena'da oynanan karşılaşma öncesi ortaya attığı ve gerçekleştirdiği iddia gündem oldu. Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından Oh'un maç öncesi görüntüleri yayınladı.
Söz konusu videoda Hyeon-gyu Oh'un, Bundesliga temsilcisine 2 gol atacağını belirtirken, Türkçe olarak "İki" dediği anlar kameralara yansıyor. Beşiktaş, söz konusu videoya, "Maçtan önce 2 atacağım dedi, attı" notunu düştü.