Maç sonu gündeme oturan video: Büyük iddia gerçekleşti, Beşiktaş görüntüyü verdi

Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-2 kazandıkları Hoffenheim maçına damga vurdu. Siyah-beyazlı kulüp, 25 yaşındaki oyuncunun maç öncesi ortaya attığı ve gerçekleştirdiği iddianın görüntülerini resmi hesaptan paylaştı.

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UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Dusan Vlahovic'in yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkan Hyeon-gyu Oh, 2 gol ve 1 asistle galibiyette başrolü üstlendi.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Marsilya'nın (4-1) ardından Hoffenheim'ı da devirdi.

"MAÇTAN ÖNCE '2 ATACAĞIM' DEDİ, ATTI"

Güney Koreli santrforun, Rhein-Neckar-Arena'da oynanan karşılaşma öncesi ortaya attığı ve gerçekleştirdiği iddia gündem oldu. Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından Oh'un maç öncesi görüntüleri yayınladı.

Güney Koreli golcü, 85'inci dakikada yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı.

Söz konusu videoda Hyeon-gyu Oh'un, Bundesliga temsilcisine 2 gol atacağını belirtirken, Türkçe olarak "İki" dediği anlar kameralara yansıyor. Beşiktaş, söz konusu videoya, "Maçtan önce 2 atacağım dedi, attı" notunu düştü.

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