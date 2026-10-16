"Beşiktaş'ta efsane olacağım" demişti: Şovunu bu defa Almanya'da yaptı

Sezon başında kariyer hedefiyle ilgili "Beşiktaş'ta efsane olmak ve tarih sayfalarında yer almak istiyorum" açıklamasını yapan Junior Olaitan büyüdükçe büyüyor. Beninli oyuncu, Hoffenheim maçını da boş geçmedi.

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UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'ı Almanya'da 3-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta Junior Olaitan, Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh'un ilk golünde mükemmel bir pas attı ve 7'nci asistini yaptı.

"TAKIMIN BÜYÜK PAYI VAR"

24 yaşındaki Beninli futbolcu, maçın ardından "Çok önemli galibiyet aldık. Ben de asistlerimle katkı yapmaya çalışıyorum ama bunda takımın büyük payı var. Bana çok yardımcı oluyorlar. Avrupa'da bu şekilde devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş, Şubat 2026'da Junior Olitan için Göztepe'ye 5 milyon euro bonservis ödedi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Olaitan, bu sezon 14 maçta 1032 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı forma altında 18 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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