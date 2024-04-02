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Haberler > Spor > Mauro Icardi ile Wilfried Zaha kavga mı etti işte ilk açıklama! Zaha her şeyi tek tek anlattı

Mauro Icardi ile Wilfried Zaha kavga mı etti işte ilk açıklama! Zaha her şeyi tek tek anlattı

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Mauro Icardi ile Wilfried Zaha kavga mı etti işte ilk açıklama! Zaha her şeyi tek tek anlattı

Spor Haberleri

Galatasaraylı Mauro Icardi ile Wilfried Zaha'nın aralarının açık olduğu iddia ediliyordu. Icardi'nin, Galatasaray'ı Olimpija'yı konuk ettiği maçta, Zaha'nın top kontrolüne gülerek tepki göstermesi de çok konuşulmuştu. Konuya dair Zaha'dan açıklama geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray'ın iki yıldızı Mauro Icardi ile Wilfried Zaha'nın kavga ettiği ve bir süredir aralarının açık olduğu konuşuluyordu. Özellikle Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpija'yı konuk ettiği maçta, Zaha'nın bir pozisyonda topu kontrol edememesi sonrası Icardi ve Dries Mertens'in gülerek tepki vermesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Mauro Icardi ile Wilfried Zaha kavga mı etti işte ilk açıklama! Zaha her şeyi tek tek anlattı - 1. Resim

ZAHA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Taraflardan Zaha, konuya dair açıklama yaptı. "Mauro ile birbirimizi sosyal medyada takip etmiyoruz diye niye aramızın kötü olduğunu düşünüyorsunuz?" diyen Zaha sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim aramız gayet iyi, sosyal medyadan herkesi takip edemiyoruz. Birbirimizi takip etmememiz, aramızın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Biz takım arkadaşıyız!" 

Düzenleyen:  - Spor
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