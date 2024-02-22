Mert Günok'un menajeri sürpriz 2 teklifi açıkladı! Milli kaleci İngiltere yolcusu

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok'a İngiltere'den 2 teklif geldiği öğrenildi. Sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalan 35 yaşındaki filebekçi için Süper Lig'den de ilgi olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok için İngiltere'den 2 takımın devrede olduğu öne sürüldü.

Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi olan 35 yaşındaki kalecinin menajeri yurt dışından ilgi olduğunu doğruladı.

Hürriyet'in haberine göre 2 yıldır scoutlar tarafından izlenen tecrübeli kalecinin saha içi duruşu ve performansı beğeni aldı.

MERT GÜNOK İNGİLTERE YOLCUSU

Mert Günok'un menajeri Necmettin Mehmedi'nin konuyla ilgili, "İki İngiliz kulübü Mert'i scoutlarına izlettirdi. Saha içi duruşu ve performansı ile olumlu not aldı. Kulüp yetkilileri yakın zamanda Beşiktaş'la bonservis ücreti için görüşecek" ifadelerine de yer verildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Mert Günok, 36 gole engel olamadı. Tecrübeli eldiven 12 maçta ise kalesini gole kapattı.