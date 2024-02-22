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    • Haberler > Spor > Ronaldinho, Survivor'a katıldı! Acun Ilıcalı ve Sercan Yıldırım ile maç yaptı

    Ronaldinho, Survivor'a katıldı! Acun Ilıcalı ve Sercan Yıldırım ile maç yaptı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ronaldinho, Sercan Yıldırım, Acun Ilıcalı, Survivor, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi isimleri arasında gösterilen Ronaldinho, Survivor'a katılarak ayak voleybolu oynadı. Acun Ilıcalı ve Sercan Yıldırım ile beraber aynı sahayı paylaşan Brezilyalı yıldız sosyal medyada gündem oldu.

    Brezilyalı eski milli futbolcu Ronaldinho, Survivor'a katılarak dünya gündemine oturdu.

    Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenen yarışmaya konuk oyuncu olarak gelen Ronaldinho, ayak voleybolunda yeteneklerini sergiledi.

    Daha önce 2 kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ve Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldinho, TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 21 Şubat 2024 Çarşamba akşamı 40. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

    Ronaldinho, Survivor'a katıldı! Acun Ilıcalı ve Sercan Yıldırım ile maç yaptı - 1. Resim

    RONALDİNHO: ÇOK MUTLUYUM

    Türk yarışmacılarla buluşmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Ronaldinho, "Burada olmaktan çok mutluyum. Her zaman gelebilirim." dedi.

    Brezilyalı yıldızla aynı sahada ayak voleybolu oynayan eski milli futbolcu Sercan Yıldırım ise "Ronaldinho ile aramızda şöyle bir fark var. O, Anadolu takımını şampiyon yapmadı. Barcelona'da şampiyon olmak kolay. " dedi.

    Yasin ve Sercan takım olurken Acun Ilıcalı ile de Ronaldinho eşleşti. İki takım, ayak voleybolu oynadı.

    Oyunda Ronaldinho'nun aldığı sayılar izleyenleri mest etti. Son bölüm Sosyal medyanın da gündemine oturdu.

    Ronaldinho, Survivor'a katıldı! Acun Ilıcalı ve Sercan Yıldırım ile maç yaptı - 2. Resim

    ACUN ILICALI'DAN RONALDİNHO AÇIKLAMASI

    Ronaldinho ile birkaç yıldır görüştüklerini açıklayan Acun Ilıcalı, "Geçtiğimiz ay da bizim ofise geldi. Biraz sohbet ettik. Bizim yaptığımız işleri takip ediyor. Ona teklifte bulunup Survivor'da ayak voleybolu oynayalım, ne dersin dedim. Mest oldu hemen. Ve dünyanın en büyük futbolcuları arasında olan Ronaldinho yarın sizlerle birlikte olacak." ifadelerini dile getirmişti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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