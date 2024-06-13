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Milan'ın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milan&#039;ın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Stefono Pioli ile yollarını ayıran AC Milan yeni teknik direktörünü açıkladı. Kırmızı-siyahlılar, takımın başına Roma'nın eski teknik direktörü Paulo Fonseca'nın geçtiğini açıkladı.

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan yeni teknik direktörünü açıkladı. İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu.

Stefano Pioli'ye veda eden Milan, takımı Paulo Fonseca'ya emanet etti.

Milan'dan yapılan resmi açıklamada, Lille ile sözleşmesi sona eren Portekizli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Paulo Fonseca daha önce İtalya'da Roma'yı da çalıştırmıştı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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