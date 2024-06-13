Milan'ın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Stefono Pioli ile yollarını ayıran AC Milan yeni teknik direktörünü açıkladı. Kırmızı-siyahlılar, takımın başına Roma'nın eski teknik direktörü Paulo Fonseca'nın geçtiğini açıkladı.
İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan yeni teknik direktörünü açıkladı. İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu.
Stefano Pioli'ye veda eden Milan, takımı Paulo Fonseca'ya emanet etti.
Milan'dan yapılan resmi açıklamada, Lille ile sözleşmesi sona eren Portekizli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Paulo Fonseca daha önce İtalya'da Roma'yı da çalıştırmıştı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi