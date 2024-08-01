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Haberler > Spor > Milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale çıktı

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları&#039;nda yarı finale çıktı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kg çeyrek final maçında Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kg çeyrek final maçında Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Detaylar gelecek...

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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