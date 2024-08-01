Paris Olimpiyatları'nda atıcılıkta gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç TGRT'ye konuştu: Silahımızı alanlar hariç armağan ediyorum

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılıkta gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, İstanbul'a geldi. Havalimanında TGRT'ye özel açıklamalarda bulunan Dikeç, "Elimizden silahımızı alanlar ve görüp sessiz kalanlar hariç bu başarıyı 85 milyona armağan ediyorum" dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, İstanbul'a geldi.

Türkiye adına gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, havalimanında açıklamalarda bulundu.

Altın madalya almak istediklerini belirten Dikeç, "24 yıllık çalışmanın sonucunda Cumhuriyet tarihimizin ilk olimpiyat madalyasını kazandırdığımız için gururluyuz. 85 milyonun duasıyla gittik. Niyetimiz altın madalyaydı, Şubat ayında Brezilya'da birinci olduk, sonra Almanya'da birinci olduk burada da istiyorduk ama son anda olmadı. Şans yanımızda olmadı. Rekor yaparak finale çıktık. Tüm bu şanssızlıklara rağmen ülkemize gümüş madalya kazandırdık." dedi.

DÜNYA GÜNDEMİNE OTURAN ATIŞI HAKKINDA KONUŞTU

Olimpiyatların en çok konuşulan ismi olan Dikeç, atış anını anlattı. Görülen kadar sakin olmadıklarını ifade eden Dikeç, "Dünyanın birçok yerinden yorumlar var. İlk bakışta görünüşümüz rahat olabilir ama içimizde fırtınalar kopuyor, yüreğimiz kopuyor ama hissettirmememiz gerekiyor. Ekipmanımız var, hiçbir sıkıntımız yok. Ben iki göz açık attığım için ekipman istemiyorum. En doğal, en rahatıyla. Dünya basının konuşulması bizi mutlu ediyor. 24 yıllık çalışmanın sonucu bu. Kotayı geç aldık. Dünya sıralamasında ilk 5 ve 7'nin içindeydim. Herkes kota almam gerektiğini söylüyordu. Kotayı alınca madalya da geldi. Madalyamızı Türkiye adına aldık, 85 milyonun duasıyla gittik." şeklinde konuştu.

Atıcılıkta gümüş madalya kazanan Dikeç, "Sosyal medyayı aktif kullanmıyorum, arkadaşlar söyledi ve şaşırdım. Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Bir sporcu yurt dışına gittiğinde görevi ülkesini iyi temsil etmektir. Dünyanın dört bir yanından iyi yorumlar mutlu ediyor. Bir sonraki hedefimiz 2028. Birinci olan kişi de yıllardır arkadaşımız ona söyledim; 'bu madalyayı sana emanet veriyoruz geri alacağız.' diye" ifadelerini kullandı.

YUSUF DİKEÇ'TEN TGRT'YE ÖZEL AÇIKLAMA

Milli Atıcı Yusuf Dikeç, TGRT muhabiri Oğuzhan Ort'a özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye adına madalya aldığı için mutlu olduğunu belirten Milli sporcu Yusuf Dikeç, "Ülkem adına böyle bir madalya kazandığım için çok mutluyum. 24 yıl bıkmadan çalıştık antrenmana yaptık. Bunun sonunda böyle bir madalya ülkemize getirdiğimiz için çok mutluyum. Biz oradaydık kalbimi 85 milyon Türkiye ile birlikteydik. Onun mutluluğu vardı." dedi.

Dikeç, ekipmansız atış yapması hakkında ise, "Ekipmanla ilgili bir sıkıntımız yok. Federasyon ve Bakanlığımızla ilgi sıkıntı yok, ekipmanlarımız var. Ben çift göz açık attığım için ekipman kullanmıyorum." şeklinde konuştu.

Atış yaptığı sırada eli cebinde olan görüntüsü dünya basınında gündem olan Dikeç, o anları ve sebebini anlattı. TGRT mikrofonlarına konuşan Dikeç, "Dünya gündeminde bir numara olmak çok ilgilendiğim bir şey değil, insanların gönlünü kazanmak daha çok tercihim. Elimi cebime koymamamın sebebi, vücudumu daha dengede, daha stabil tutabilmek için. O yüzden elimi cebime koydum, başka bir nedeni yok." ifadelerine yer verdi.

Daha önce silahının elinden alınmasına da değinen Dikeç, "Geçen sene dünya şampiyonasına gideceğimiz zaman 4 kota vardı ve kulübüm elimizden silahımızı aldı. O dönemde elimizden silahımızı alanlar ve görüp sessiz kalanlar hariç bu başarıyı 85 milyona armağan ediyorum. 2028 Los Angeles'a gideceğim inşallah. Altın madalyayı bırakmak yok." diyerek sözlerini noktaladı.