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Paris'te sporcular rakiplerden çok sorunlarla mücadele ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Paris&#039;te sporcular rakiplerden çok sorunlarla mücadele ediyor

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris'te 100 yıl sonra yeniden düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yer alan sporcular, madalya yarışının yanı sıra bazı problemlerle de mücadele etmek zorunda kalıyor.

Paris'te 26 Temmuz'da açılış töreni yapılan olimpiyat oyunlarında 5 gün geride kaldı.

Hayal ettikleri madalyaları kazanmaya çalışan 10 bin 500 sporcu ve antrenörleri dahil 15 bin kişi, kendileri için kurulan Olimpiyat Köyü'nde konaklıyor.

AA muhabirinin sporcu ve antrenörlerden edindiği bilgiye göre mücadele ettikleri branşlarda yıldızlaşan isimler, Olimpiyat Köyü'nde yemek sırası beklerken düzensiz menü sıkıntısı da yaşıyor.

Paris'te sporcular rakiplerden çok sorunlarla mücadele ediyor - 1. Resim

Sporcular, Olimpiyat Köyü'nde kendilerine sunulan yiyeceklerin, başta yumurta ve et miktarını yetersiz buluyor.

Kendilerine yeterli proteinin sağlanmamasını eleştiren sporcular, içme suyuna erişim konusunda da sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyor.

Sporcular, klima yerine yeraltı suyuyla yapılan soğutma sisteminin binalarda işe yaramadığını savunuyor. Kalınan odalarla müsabaka alanlarına gidilen otobüslerde yaşanan sıcaklık problemini bazı kafileler, ülkelerinden getirdikleri mobil klimalarla çözmeye çalışıyor.

Ayrıca futbolcuların uyumaları ve dinlenmeleri için odalarda yer alan karton yataklar da çok fazla şikayete konu oluyor.

ABD'Lİ TENİSÇİ COCO GAUFF'TAN ELEŞTİRİ

Olimpiyat Köyü'nde yaşanılan sorunları dile getiren birçok sporcudan biri de tenisçi Coco Gauff oldu.

Paris'te sporcular rakiplerden çok sorunlarla mücadele ediyor - 2. Resim

ABD'li sporcu, takım arkadaşlarıyla yaşadığı, "sıkışık" durumun videosunu sosyal medyadan paylaştı.

Paylaşımına, "10 kız, iki banyo. Ben hariç tüm tenisçi kızlar bir otele taşındı. Yani şimdi sadece 5 kız var ve iki banyo var." notunu düşen Gauff, karton yataklarda uyuyabilmek için okçuluk takımından yatak örtüsü ödünç aldığını da belirtti.

 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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