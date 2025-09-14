Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, dünya ikincisi oldu

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Büyükler Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 51 kilo finalinde Kazakistan’dan Alua Balkibekova’ya 5-0 mağlup olarak dünya ikincisi oldu.

"HER ZAMAN GURURUMUZSUN"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Dünya Boks Şampiyonası’nda ülkemizi kadınlar 51 kg’da temsil eden Buse Naz Çakıroğlu, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Ringde gösterdiğin mücadele unutulmaz, her zaman gururumuzsun Buse Naz!" ifadelerine yer verildi.