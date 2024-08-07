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Haberler > Spor > Milli güreşçi Ali Cengiz, Paris'e son 16'da veda etti

Milli güreşçi Ali Cengiz, Paris'e son 16'da veda etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Milli güreşçi Ali Cengiz, Paris&#039;e son 16&#039;da veda etti

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Ali Cengiz, son 16 turunda Polonyalı Arkadiusz Marcin Kulynycz'a yenildi

 
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Ali Cengiz, son 16 turunda Polonyalı rakibine yenildi.

Champ de Mars Arena'daki müsabakalarda Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kiloda Polonyalı Arkadiusz Marcin Kulynycz ile karşı karşıya geldi.

Milli güreşçi, müsabakadan 5-3 mağlup ayrıldı.

Ali Cengiz, Polonyalı güreşçinin finale kalması halinde bronz madalya için repesajda mücadele verecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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