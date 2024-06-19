Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı maçta 'Şort' detayı! 'Allah'tan maç içinde görmedik'

A Milli Takım'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı, Milli Takım kampında açıklamalar yaptı. EURO 2024'ü değerlendiren Bardakçı, Samet Akaydın ile yaşadığı şort olayının perde arkasını anlattı.

A Milli Takım, Gürcistan engelini 3-1 ile geçerek EURO 2024'e çok iyi bir başlangıç yaptı. Milli futbolcu Abdülkerim Bardakçı, hedeflerinin ilk olarak gruptan çıkmak olduğunu belirterek, turnuvada kimseden çekinmediklerini söyledi. Grubun ikinci karşılaşması olan Portekiz müsabakası öncesinde milli futbolcu Abdülkerim Bardakçı, kampta basın mensuplarının sorularını cevapladı.

BU KADAR POZİSYON VERMEMEMİZ LAZIM

Gürcistan galibiyetini değerlendiren Bardakçı, "Amacımız galibiyetle başlamaktı. İyi ve faydalı bir kamp dönemiydi. İyi hazırlık maçları oynadık, sonuçları iyi olmasa da her şeyi test ettik ve gördük. Kaliteli bir kadroya sahibiz. İlk maçlar, en zor maçlar arasına girmiştir. Çok şükür galip geldik. İnşallah bunu da devam ettirmek istiyoruz. Bence dün iyi oynadık ama bazen savunmada birkaç net pozisyon verdik. Bu da maç içinde olan şeyler. Takım olarak iyi oynadığımız düşünüyorum. Tabii ki bu kadar pozisyon vermememiz lazım. Bu da bize ders olur umarım. İnşallah bundan sonraki maçlarda bu kadar pozisyon vermeyiz. Kim oynarsa oynasın fark etmiyor. Buraya en formda oyuncular geliyor. Herkes formda, Samet öyle, Merih öyle. Kim oynarsa oynasın fark etmez, değişen bir şey olmaz" diye konuştu.

OFSAYT OLMASAYDI DAHA FARKLI OLURDU

Kenan Yıldız'ın attığı golün ofsayt olmasaydı maçın daha farklı bir noktaya gidebileceğini ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, "Golü atsaydık, ofsayt olmasaydı maç farklı bir noktaya gidecekti. Gol iptal edilince ister istemez psikolojik olarak skoru korumak istiyorsun. İçeride bunu konuştuk, ikinci yarı çıktık ve bunu düzelttik. Psikolojik olarak geri çekiliyorsunuz skoru korumak için. Bu kadar topun arkasına çekilip, beklersen her an gol yeme ihtimalin oluyor ve bunu düzelttik" şeklinde konuştu.

DÜN BENCE 10 ÜZERİNDEN 10 OYNADI

Kampta Samet Akaydın'in en yakın arkadaşlarından biri olduğunu belirten başarılı savunma oyuncusu, "Samet kampta en yakınlarımdan biri, onu çok seviyorum. Dün bence 10 üzerinden 10 oynadı. Eleştiriler olması ülkemizde normal. En ufak hatada performans düşüklüğünde eleştiriler başlıyor. Samet bunun altında kalkmasını bildi. Samet mental olarak kuvvetli birisi. Bu yorumları görüyoruz ama bu seviyelerde olabilmek için mental olarak kuvvetli olman gerekiyor. Yoksa çok etkilenirsin" açıklamasında bulundu.

MAÇTAN ÇIKINCA GÖRDÜM İNANAMADIM

Gürcistan karşılaşmasında Samet Akaydin'in kendisinin şortuyla çıktığının hatırlatılması üzerine Abdülkerim Bardakçı, "Maçtan çıkınca sosyal medyada gördüm, inanmadım. Kendisini sordum, o da yanlışlıkla giydiğini söyledi. Maç içinde Allah’tan görmedik" dedi.

SADECE BURAYA ODAKLANDIM

Çok çalıştığını vurgulayan Bardakçı, "En başından bu yana Galatasaray’a yaptığım röportajlarda söylüyorum; çok çalışıyorum, her gün sürekli ekstralar yapıyorum, bunun da faydasını görüyorum. Kariyer olarak sadece buraya odaklıyım. Başka bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

KİMSEDEN ÇEKİNCEMİZ YOK

Çok iyi bir takım olduklarını aktaran 29 yaşındaki savunma oyuncusu, "Turnuvada kimseden çekincemiz yok. Bu sene ilkleri başararak turnuvaya katıldık. Hırvatistan’ı evinde yendik, grup lideri olarak katıldık. Grubu lider bitirmek istiyoruz. Ona göre hocamız oyun planı hazırlayacaktır. Ronaldo da biliyorsunuz benim için dünya üzerindeki en iyi futbolcu. Ona karşı oynamak benim için de çok farklı olacak. Allah’ın izniyle endişelenmenize gerek yok. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Herkes ne kadar büyük başarı elde edebileceğimizin farkında. Her toplantıda kendi aramızda konuşuyoruz, neler başarabileceğimizi biliyoruz. Hocamız da uygun sistemi gösterecektir. Hoca herkesi aynı durumda, aynı formda gönlünü kırmamak için son ana kadar bekliyor, bu da bence çok iyi bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

KENDİMİZİ TÜRKİYE'DE GİBİ HİSSETTİK

Dortmund'da oynadıkları karşılaşmada Türk seyircilerinin yaptığı atmosfer için ise Abdülkerim Bardakçı, "Kendimizi Türkiye’de gibi hissettik. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Galibiyette onların da çok büyük payı vardı. İnşallah bizi desteklemeye devam etsinler. Ülkemizi çok gururlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

HEPSİ BİRBİRİNDEN GÜZEL GOL

Gürcistan maçında 3 golün de anlamının farklı olduğunu belirten Bardakçı, "Hepsi birbirinden güzel gol, hepsinin anlamı çok farklı. Özellikle Arda’nın attığı gol. Maçtan önce Kerem’e söylemiştim, inşallah girersin maçı bitirirsin demiştim, öyle de oldu. Arda daha önce Galler maçında da böyle gol atmıştı. Daha topa vurmadan biz gol olacağını düşündük. Arda topu ayağına alınca herkes hissediyor" şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK HEDEFİMİZ LİDER ÇIKMAK

Türkiye'yi gururlandırmak istediklerini vurgulayan milli futbolcu, "İnşallah ülkemizi en büyük seviyede gururlandırmak istiyoruz. Çok çalışıyoruz, herkes her şeyinden feragat ediyor. 3 haftadır buradayız, çok iyi çalışıyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak, en büyük hedefimiz gruptan lider olarak çıkmak" açıklamasında bulundu.

KENDİME DEĞİŞİK BİR TARZ OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIM

Saç stiliyle ilgili ise Abdülkerim Bardakçı, "Kendime değişik bir tarz oluşturmaya çalıştım. Ligde bunu yapmıştım, bana uğurlu gelmişti, 2 gol atmıştım. Turnuvada bu şekilde başlamak istedim. O stilde devam etmek istiyorum" dedi.

OKAN HOCA İLE MONTELLA'NIN SİSTEMİ YAKIN

Okan Buruk ile Vincenzo Montella'nın oyun sistemlerinin yakın olduğunu ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, "İkisi de oyun kuran, topla dripling yapan stoperleri tercih ediyorlar. Bu da benim en büyük özelliklerimden biri. Böyle bir sistemde oynamak beni mutlu ediyor" diye konuştu.

BURALARI GÖRMEDEN BİTSEYDİ ÇOK ÜZÜLÜRDÜM

Kariyerinde buralara gelmeyi hep hayal ettiğini aktaran Abdülkerim Bardakçı sözlerine şöyle devam etti: "Hayal ediyordum ama açık söylemek gerekirse o seviyeden bu seviyeye gerçekleşebileceğini zor olarak görüyordum. Hayal etmek başarmanın yarısıdır. Gerçekten çok çalışıyorum. Buraları göremeden futbol kariyerim bitseydi çok üzülürdüm. İnşallah daha da üstüne çıkmaya çalışacağım. Mental olarak çok güçlü olduğumu söyleyebilirim. Yapılan eleştiriden etkilenmiyorum. Çok çalışıyorum, sürekli bazı şeyleri hayal ediyorum, gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu da bana faydalı olacağını düşünüyorum."

TURNUVAYA ARDA DAMGA VURACAK

Şampiyonada maçları izlediğini söyleyen Bardakcı, "Turnuvada maçları izliyorum. İspanya’yı beğendim. Portekiz iyi oynadı. Tabii ki de biz" dedi. Genç futbolcu Arda Güler'in turnuvaya damga vuracağını belirten milli futbolcu, "Damgasını vurmaya başladı da zaten. Her gün kendini geliştirebilen bir çocuk" ifadelerini kullandı.

MAÇTAN ÖNCE MEHTER MARŞI DİNLİYORUM

İlk hedefin gruptan çıkmak olduğunu vurgulayan Abdülkerim Bardakçı, "İlk hedefimiz gruptan çıkmak ama bu bizim için yeteli değil. Çünkü çok kaliteli bir takımız. Neler yapabileceğimizin farkındayız. Gittiğimiz yere kadar gidebileceğiz. Keşke finale kadar gidebilsek. Gidebiliriz de neden olmasın bu kaliteyle" açıklamasında bulundu. Takım içinde müzikleri genellikle Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun açtığını söyleyen Bardakçı, "Biz de ondan dinliyoruz. Milli takıma geldiğimde maçtan önce genellikle Mehter Marşı dinliyorum. Beni çok motive ediyor. Savaşa gidiyormuş gibi hissediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.