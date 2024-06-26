Montella: Yapılan eleştiriler takıma zarar veriyor, bu çocuklara destek olun 

İtalyan çalıştırıcı, “Çekya önünde ipler bizim elimizde, gruptan çıkacağız” derken, “Portekiz maçında Arda’yı on birde oynatmama kararını doktorlar ve oyuncuyla birlikte verdik” dedi

Çekya maçı öncesi dün gözler basın toplantısı yapan Vincenzo Montella’daydı. Arda Güler konusuna değinen teknik direktörümüz, “Arda çok uzun süre alabilecek durumda değil” ifadelerini kullanırken, “Bir önceki maça on birde çıkmamasına ben karar vermedim, doktorumuz ve personelimizle birlikte oyuncu da karar verdi. Risk almadan oynayabileceği bir süre vardı ve o kadar oynadı. Arda’yı riske etmemek adına iki gündür bazı belli antrenmanları yapıyor” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE İÇİN BURADAYIZ

“Eleştirenlere hatırlatmak isterim ki bu bizim millî takımımız. Başka bir millî takım yok. Bu takım Türkiye’yi temsil ediyor. Bu çocuklar bizim yüzümüzü güldürdü ve desteklememiz lazım” vurgusu yapan İtalyan teknik adam, “Amacımız gruptan çıkmak. Yarın (bugün) önemli bir fırsatımız var. İş bize kalmış durumda” sözlerini kullanırken, “Biz tek vücut olduk ve dikkatimizin dağılmasına izin vermeyeceğiz. Biz başka takımların sonuçlarına bel bağlamış değiliz” dedi.

AMAN KARTLARA DİKKAT!

A Millî Futbol Takımı’nda Çekya maçı öncesinde üç futbolcu ceza sınırında bulunuyor. İlk iki maçta birer sarı kartı bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydin ve Zeki Çelik, sarı kart görmeleri durumunda son 16 turunda cezalı duruma düşecek.

ARDA GÜLÜP GEÇİYOR

Vincenzo Montella ile Arda Güler’in idmandaki yelek olayı gündemi fazlasıyla meşgul etmişti. TFF yönetimi, bu konuda yeni değerlendirmeler yaptı. Kampı ziyaret eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Sayın Montella ile oyuncularımız arasında iyi bir iletişim var. Aksi bir hava varmış gibi manipülasyon yapmaya çalışanlara gülüp geçiyoruz. Arda da, Montella da gülüp geçiyor” dedi.

ÇOK AKILLI BİR OYUNCU

Millî takıma hizmet etmekten büyük gurur duyduğunu belirten Millî Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop da “Arda Güler bu seviyede futbol oynayan diğer isimler gibi çok akıllı bir insan. Evet yaşı çok genç. Henüz hayatının da kariyerinin de başında. Çok akıllı olduğu için oluşturulmaya çalışılan suni gündemlere gülüp geçiyor. İşine konsantre ve işine bakıyor” ifadesini kullandı.

İRFAN CAN: TUR BİZİM

Basın toplantısına katılan İrfan Can Kahveci de, “Her şey bizim elimizde. Ben takıma güveniyorum, gruptan çıkacağız” derken, “Bazı şeyleri abartıyoruz. İlk maçtan sonra fazla abartıldık. İkinci maçta ortam duruldu. İnşallah yarın (bugün) yine abartılırız. Millî takımda gayet iyi anlaşıyoruz. F.Bahçeli, G.Saraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu hepimiz iyiyiz. Kulüpçülüğü bırakalım. Oyuncular arasında problem yok. Çıkan söylentiler bizi güldürüyor. Hatta hırslandırıyor” sözlerini kullandı.

SANCAK'TAN TAM DESTEK: MONTELLA'YA BİRAZ SABIR

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak daha önce birlikte çalıştığı millî takımın hocası Vincenzo Montella için “İyi bir hoca. Daha umudumuz devam ediyor ve ona olan saldırıları anlamıyorum. Amacınız ne? Hele bir bekleyin sabır gösterin” dedi.

İRFAN CAN KAHVECİ BELKİ

Ay yıldızlı ekibin kadrosunda son durum ne? Ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı bulunan Mert Günok'un forma giymesi zor. Takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci'nin kadroya girmesi ve maçın gidişatına göre süre alma ihtimali var.