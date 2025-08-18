Montella'nın "yeni sözleşme" ve "Türk vatandaşlığı" açıklaması gündem oldu: Hâlâ teklif bekliyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası elemeleri öncesinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli antrenör, sözleşmesinin uzatılmasının bazı spekülasyonların önüne geçtiğini söylerken, imza törenindeki Türk vatandaşlığı ile ilgili sözlerine de değindi.

"TÜRK KANINA SAHİP OLABİLİRİM"

Röportaja Türkçe olarak "İyi akşamlar" diyerek başlayan 51 yaşındaki çalıştırıcı, A Milli Takım'da oyuncularla iyi bir bağ kurmasının sebebini iyi bir aile ortamı oluşmasına bağladı. Montella, "Kadro seçimi yaparken bazı oyuncuları dışarıda bırakırken inanılmaz zorlanıyorum. Buraya herkesin ne kadar istekli geldiğini her seferinde hissediyorum. Kimse kimsenin önüne geçmeye çalışmıyor ve bunu görmek beni mutlu ediyor. Belki de Türk kanına sahip de olabilirim. Gerçekten sıcak bir ilişkimiz var. Bütün futbolcularla her seferinde bire bir görüşmeye çalışıyorum. Modern futbolda ilişkiler çok daha önem kazandı ve bazı konulardan çok daha önce geliyor. Herkesle yakın temasta olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRK VATANDAŞLIĞI İÇİN TEKLİF BEKLİYORUM"

Montella, sözleşmesi uzatıldığında gündeme gelen Türk vatandaşlığıyla ilgili olarak, "Hala teklif edilmesini bekliyorum" dedi.

"KAÇINILMAZ BİR SONUÇ"

Yeni sözleşmenin hem kendisinin hem de federasyonun istediği bir durum olduğunun altını çizen İtalyan antrenör, yeni sözleşme ile kendisini daha rahat hissedip hissetmediğinin sorulması üzerine, "Bu sözleşmenin olması bazı spekülasyonların önüne geçti. Bu 2 tarafın da çok istediği bir şeydi. Burada mutlu olduğum için gerçekten burada devam etmek istiyordum. Beraberinde 2 taraf da bunu isteyince, bunun da oluşması kaçınılmaz bir sonuçtu. Çok önemli bir turnuvaya katılmak istiyoruz ve bu turnuvanın elemelerine başlıyoruz. Bütün bu spekülasyonları engellemek bence çok önemliydi" cevabını verdi.

"TÜRKÇE RÖPORTAJ NEDEN OLMASIN?"

Deneyimli teknik adam, "(Artık yanımda Türkçe konuşurken daha dikkatli olun) demiştiniz. Ne kadar dikkatli olmalıyız?" sorusuna ise "Aslında bazı şeyleri anlamaya başladım ama tabi hala zorlanıyorum. Buradaki görevin ne kadar önemli olduğunu bildiğim için verdiğimiz mesajların da ne kadar yankı yapacağını biliyoruz. En iyi şekilde konuşmamız gerekiyor. Biz ülkemizi temsil ediyoruz. Belirli bir süre daha tercümanımı yanımda görmeye devam edeceksiniz. Yakında Türkçe bir röportaj neden olmasın? Şu anda çok kolay bir şekilde 'Kendine iyi bak' diyebiliyorum. Zorlandığım birkaç kelime var. Aslında hala Türkçe konuşamadığım için utanıyorum. Ama bazı kelimelerin o kadar farklı söylenişi var ki, ana dilime fazlasıyla ters ve o yüzden çok zorlanıyorum" cevabını verdi.