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Mourinho flaş transferler yapan rakiplere taş attı: O paraları ödeyemezler!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mourinho flaş transferler yapan rakiplere taş attı: O paraları ödeyemezler!
Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho tarihî rakiplere taş attı: Bu bedeller çok yüksek...

Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un yeni transferlerine değinerek “Bazı takımlar şimdiden çok fazla transfer yaptı. Lig için iyi ama umarım ücretleri ödeyebilirler çünkü gerçekten çok yüksek ücretler ödeniyor. Bizim başka takımlara değil, kendimize bakmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bu arada takımın Avusturya kampı dün başladı.

YAZICI BOMBASI!

Fenerbahçe Lille ile mukavelesi biten Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor. EURO 2024’te olan Yazıcı ile Milan’ın da ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor. Ki Milan’ın başında Yusuf’un eski hocası Paulo Fonseca var.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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