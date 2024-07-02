Fenerbahçe'de 6 isimle yollar ayrılıyor! Mourinho'nun gözüne giremediler

Yeni sezonun ilk kamp çalışmalarını Topuk Yaylası'nda tamamlayan Fenerbahçe, ikinci etap için Avusturya'ya hareket edecek. Transfer çalışmalarının sürdüğü günlerde gözler gidecek isimlere çevrildi.

Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılacak isimler netleşmeye başladı.

Kadrosunda 15 yabancı oyuncu bulunduran Sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen isimlere veda etmeye hazırlanıyor.

Sabah'ın haberine göre; Mourinho'nun Rade Krunic, Luan Peres, Miha Zajc, Miguel Crespo, Ryan Kent ve Joao Pedro'nun biletini kestiği belirtildi.

ŞAMPİYONLUK KADROSU İÇİN YOLA ÇIKILDI

Son lig şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda elde eden Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının büyük titizlilkle sürdüğü öğrenildi.

Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan ile geçen sezon Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nün bonservisini 8.5 milyon euroya alan Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile devam etmemişti.

Belçikalı yıldız Galatasaray'ın teklifini kabul ederek 3 senelik sözleşme imzaladı.