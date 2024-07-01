Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı! Bonservis bedeli açıklandı

Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattığını açıkladı. Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe, İspanyol ekibine 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Club Atlético de Madrid ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

8.5 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Çağlar Söyüncü ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken; Atletico Madrid'e bonservis bedeli olarak 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

KAP'a yapılan açıklamada; "Club Atletico de Madrid kulübüne toplam Transfer bedeli olan 8.500.000 Avro 4 sene içerisinde 7 taksitle ödenecektir." denildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çubuklu formamızı terleten milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün transferi konusunda Kulübümüz ile Atletico Madrid ve oyuncu arasında anlaşma sağlanmıştır. Çağlar Söyüncü kendisini 3+1 yıl renklerimize bağlayan imzayı atmıştır. Çağlar Söyüncü’ye bir kez daha Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Çubuklu formamız ile zaferlerle dolu bir yolculuk diliyoruz." denildi.