Mourinho'nun yıllık ücreti ne kadar? Ali Koç canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, göreve getirilen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun yıllık ücretini canlı yayında açıkladı. Ali Koç, Mourinho'nun tüm ekibiyle birlikte yıllık maliyetinin 12 milyon euro olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlık seçimi öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Halk TV'ye konuşan Ali Koç, Mourinho'yu nasıl ikna ettiğini ve yeni projelerini paylaştı.

"MOURİNHO 100 SAYFALIK RAPORDAN ETKİLENDİ"

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Mourinho’yu ikna etmemizde zamanlama çok önemliydi. Bir hocaya ihitiyacımız olursa ne gibi opsiyonlar var diye çalışmalarımızı sürdürdük. Bunlardan biri de Jose Mourinho'ydu Mario Branco, Jose Mourinho’ya önce Fenerbahçe’yi anlattı. Hayallerimizi anlattık. Fenerbahçe’nin ne demek olduğunu anlattıktan sonra Fenerbahçe’nin futbol operasyonlarını anlattık. 100 sayfalık bir rapor hazırladık. Bundan etkilendi.

Olağanüstü bir istatistik ile şampiyonluğa gidiliyorduk. Aynı kadro mühendisliği yaptığımız gibi çalışmalarımızı yaptık. Mario, kendisine şu anki takımla ilgili bilgi verdi. Eksik pozisyonlara uyan futbolcularla ilgili liste verdik.

Senin çalıştığın hiçbir kulübün satın alma gücü Fenerbahçe kadar az değil, bunu bilerek geleceksin” dedim. Biz ne yaptık, gelecek vadeden hem ekonomik hem sportif açıdan iş yapabilecek futbolcular aldık. 'Winner' sporcularla harmanladık ve çok iyi netice verdik. Bunları anlattık ve etkilendi.

MOURİNHO'NIN YILLIK ÜCRETİ NE KADAR?

Ali Koç, Jose Mourinho'nun tüm ekibiyle birlikte yıllık maliyetinin 12 milyon euro olduğunu açıkladı. Koç, konuya ilişkin "Aziz Yıldırım, Mourinho'ya yıllık 15 milyon euro teklif etti. Biz Mourinho ve ekibiyle yıllık toplam 12 milyon euro karşılığında anlaştık. Jose Mourinho'nun bizim projelerimize ne kadar inandığının kanıtı budur." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

Mourinho sadece takıma odaklanmak istiyor. Kendisinin potansiyelini en iyi vereceğine inandı. Bize Aziz Bey'in yaptığı tekliften daha aza geldi. Aziz Yıldırım “Adam aptal mı, o zaman menajerleri açıktan para verdi” demiş. Bu bir suçtur. Ama Mourinho’nun bize ne kadar inandığının da özeti bu. 3 milyon euro daha az bizimki. Biz bütün ekiple 2 milyon euro ile anlaştık Ben üzüldüm bu suçlamadan dolayı.