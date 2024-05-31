Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un "Mourinho" hamlesine ilk yorum: Beni arayıp sordular...

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'un "Jose Mourinho" ile anlaşmasıyla ilgili konuştu. Mourinho tarafının kendisini arayıp bilgilendirme yaptığını belirten Yıldırım, "Gerekirse imzalayın dedim. Çünkü onların yetkisi var, bizim yetkimiz yok şu anda. Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 9 Haziran'daki başkanlık seçimi öncesi sürpriz bir hamle yaptı. Aziz Yıldırım'ın hoca vaadi olan ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü. Ancak konu hakkında resmi açıklama gelmedi.

"DİĞER TARAF BANA SORDU"

Ali Koç'un Mourinho hamlesinin ardından Aziz Yıldırım'dan ilk yorum geldi. Mersin'de kulüp üyeleriyle bir araya gelen Yıldırım, "Gitmişler konuşmuşlar. Diğer taraf bana sordu. Gerekirse imzalayın dedim. Çünkü onların yetkisi var, bizim yetkimiz yok şu anda." dedi.

"SEÇİLİRSEK BİZ DE ÇALIŞIRIZ"

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Yani onlarda Mourinho'ya talip olmuşlar. İyi bir hamle değil mi. İsmail Kartal'dan sonra Mourinho. Güzel işte Jose Mourinho ile anlaşmaları. Söylediler bana. Ben seçilirsem ben de çalışırım. 'Gelin beraber anlaşalım, imza attıralım, çalışmaya başlasın' demedim mi! Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez."