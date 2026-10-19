Trabzonspor’un Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bordo mavili oyuncular Ernest Muçi ve Nwaiwu, takımının bu sezon iyi bir başarı yakalayacağına inandıklarını söyledi.

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’de sahasında Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili futbolcular Ernest Muçi ve Nwaiwu, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş karşılaşmasının kendileri adına önemli olduğunu belirten Muçi, "Bugün aslında bizim adımıza önemli bir karşılaşma idi. Çünkü ligde önemli bir rakip olduğunu biliyorduk Beşiktaş’ın. Evimizde taraftarımızın önünde bu maçı kazandığımızdan ötürü de mutluyum. Tabii günün sonunda her maç üç puan getiriyor kazanan tarafa. Biz de bugün bunu başaran taraf olduk" dedi.

Önlerinde Konferans Ligi karşılaşması bulunduğunu hatırlatan Muçi, "Önümüzde Konferans Ligi karşılaşması var. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Her maç bizim için ayrı bir fırsat. Ancak bu sene iyi bir başarı yakalayacak takımımız olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

NWAİWU: "ÇOK İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

Karşılaşmanın kendileri için zor geçtiğini belirten Nwaiwu, "Öncelikle bizler için çok zor bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bulduğumuz 2 gol ve sonrasında galibiyetle, 3 puanla ayrılıyoruz" dedi.

Muçi: "Bu sene iyi bir başarı yakalayacağımıza inanıyorum"

Takımın savunma performansına da değinen Nwaiwu, "Bu başarının, az gol yememizin sebeplerinden bir tanesinin, takım olarak çalışmış olduğumuz formasyonlar olduğunu söyleyebiliriz. Kalecimiz bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Defansif anlamda da önde olan olayların tümünü takip ederek tüm takım arkadaşlarımızla beraber bu şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu ana kadar çok az gol yedik. Herhangi bir sakatlığım, bir problemim yok" diye konuştu.

"SALAH TAKIM HALİNDE BİZE ÇOK YARDIMCI OLUYOR"

Salah hakkında da değerlendirmelerde bulunan Nwaiwu, "Çok iyi bir oyuncu ve aynı zamanda çok iyi bir insan. Takım halinde bize çok yardımcı oluyor. Onunla çok daha fazla çalışarak, sezon içerisinde çok katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan Nwaiwu, "Açıkçası bir futbolcu olarak işimi en iyi şekilde yapabilmek için hazırlanıyorum. Adım adım, maç maç takımca hazırlanıyoruz. Şampiyon olabilmek için çok aşamalardan geçeceğiz. Şampiyon olmanın da sıkı bir çalışmadan geçtiğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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